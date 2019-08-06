На каком месте Беларусь находится в рейтинге доступности бензина 6.08.2019, 13:36

Самое доступное топливо в Европе - в Люксембурге.

Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,9 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе, пишет «БелГазета».

Цены на топливо приведены по состоянию на начало июля 2019г. (по Норвегии и Украине - по итогам мая 2019г.)

* столько литров бензина могут приобрести на свою среднюю зарплату жители страны ﻿