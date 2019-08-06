На каком месте Беларусь находится в рейтинге доступности бензина
- 6.08.2019, 13:36
Самое доступное топливо в Европе - в Люксембурге.
Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,9 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе, пишет «БелГазета».
Цены на топливо приведены по состоянию на начало июля 2019г. (по Норвегии и Украине - по итогам мая 2019г.)
* столько литров бензина могут приобрести на свою среднюю зарплату жители страны