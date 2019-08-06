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Доллар против юаня

  • 6.08.2019, 13:50

Зачем США объявили Китай валютным манипулятором.

Соединенные Штаты назвали Китай страной, которая манипулирует курсом юаня. В эфире телеканала РБК эксперты рассказали, зачем потребовалось это заявление и к каким последствиям приведет новый статус КНР

США официально признали Китай валютным манипулятором. По версии американского министерства финансов, КНР специально меняет курс юаня, чтобы получить несправедливое преимущество в торговле.

Обычно чем слабее оказывается национальная валюта, тем проще бизнесу из такой страны конкурировать с зарубежными аналогами. В начале этой недели курс юаня упал до минимального уровня за 11 лет: ¥7,0856 за $1. За все время, что страной руководит Си Цзиньпин, юань не стоил так дешево по отношению к доллару.

В интервью аналитик Валерий Вайсберг из компании «Регион» объяснил, какие возможности перед США открыл присвоенный Китаю статус «валютного манипулятора» и почему это заявление американских властей — не просто голословное обвинение, а настоящий рычаг, который может повлиять на всю макроэкономическую ситуацию:

В ближайшее время Китай перенаправит основные торговые потоки из США в страны Азии, уверен Вайсберг. По мнению аналитика, КНР не будет разговаривать с Соединенными Штатами в условиях ультиматума. Это значит, что переговоры о взаимных пошлинах между двумя странами, де-факто, завершены, а Китай переориентируется на других партнеров по бизнесу.

Что касается курса юаня, то Китай будет ослаблять национальную валюту по полтора процента в месяц в течение всей осени и зимы 2019 года, предсказал Вайсберг. Слишком быстрая девальвация юаня ударит по среднему классу, поэтому Си Цзиньпин захочет смягчить обесценивание жэньминьби, считает аналитик.


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