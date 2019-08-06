В Беларуси фермеры в знак протеста хотят выбросить помидоры

В Беларуси фермеры в знак протеста хотят выбросить помидоры6
- 6.08.2019, 13:54
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У жителей Столинского района возникли проблемы со сбытом урожая.
Закупочные цены упали до 30 копеек за килограмм помидоров, передает Еврорадио.
И даже при таких ценах продать урожай невозможно, потому что нет покупателей.
"Надо сделать так, как сделали в Лунинецком районе с клубникой. Вывезти продукцию на свалку и выставить фото в интернет. Может быть, тогда правительство обратит внимание на проблему сельчан и начнет решать вопросы со строительством в стране перерабатывающих заводов", — заявляют фермеры.
Напомним, в Лунинецком районе в июне цены на клубнику у производителей снизились до 20 копеек за килограмм. Эти цены не окупают работу. Поэтому несколько ведер люди высыпали прямо под ноги скупщикам.
Весной значительные потери понесли те, кто выращивает раннюю капусту: они тоже не могли сбыть урожай. Некоторые фермеры продали ее на корм скоту, хотя выращивали для людей.