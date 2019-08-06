закрыть
6 августа 2019, вторник, 14:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Беларуси фермеры в знак протеста хотят выбросить помидоры

6
  • 6.08.2019, 13:54
  • 2,141

У жителей Столинского района возникли проблемы со сбытом урожая.

Закупочные цены упали до 30 копеек за килограмм помидоров, передает Еврорадио.

И даже при таких ценах продать урожай невозможно, потому что нет покупателей.

"Надо сделать так, как сделали в Лунинецком районе с клубникой. Вывезти продукцию на свалку и выставить фото в интернет. Может быть, тогда правительство обратит внимание на проблему сельчан и начнет решать вопросы со строительством в стране перерабатывающих заводов", — заявляют фермеры.

Напомним, в Лунинецком районе в июне цены на клубнику у производителей снизились до 20 копеек за килограмм. Эти цены не окупают работу. Поэтому несколько ведер люди высыпали прямо под ноги скупщикам.

Весной значительные потери понесли те, кто выращивает раннюю капусту: они тоже не могли сбыть урожай. Некоторые фермеры продали ее на корм скоту, хотя выращивали для людей.


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович