В Беларуси фермеры в знак протеста хотят выбросить помидоры 6 6.08.2019, 13:54

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У жителей Столинского района возникли проблемы со сбытом урожая.

Закупочные цены упали до 30 копеек за килограмм помидоров, передает Еврорадио.

И даже при таких ценах продать урожай невозможно, потому что нет покупателей.

"Надо сделать так, как сделали в Лунинецком районе с клубникой. Вывезти продукцию на свалку и выставить фото в интернет. Может быть, тогда правительство обратит внимание на проблему сельчан и начнет решать вопросы со строительством в стране перерабатывающих заводов", — заявляют фермеры.

Напомним, в Лунинецком районе в июне цены на клубнику у производителей снизились до 20 копеек за килограмм. Эти цены не окупают работу. Поэтому несколько ведер люди высыпали прямо под ноги скупщикам.

Весной значительные потери понесли те, кто выращивает раннюю капусту: они тоже не могли сбыть урожай. Некоторые фермеры продали ее на корм скоту, хотя выращивали для людей.