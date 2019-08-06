Владимир Соловьев мог стать телеведущим украинского телеканала 6.08.2019, 14:05

Владимир Соловьев

В 2010 году у него были проблемы с российской властью.

Украинский олигарх Игорь Коломойский вел переговоры о приеме на работу российского телеведущего-пропагандиста Владимира Соловьева. Издание РБК утверждает, что об этом ему рассказал сам бизнесмен.

"Соловьев должен был работать на "1+1"…. Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже даже обсуждали финансовые вопросы", - заявил олигарх.

По словам Коломойского, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы. Впоследствии журналиста "простили" и он вернулся в Россию. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, "был его товарищем", с которым они вместе учились.

Поговорили журналисты и с Соловьевым. Тот заявил, что не знает никакого Шапиро и "никаких проблем" в России в 2010–2011 годах у него не было.