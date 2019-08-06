Абхазский сценарий 1 Олег Панфилов

6.08.2019, 14:29

Фото: Лебедев Артур/ТАСС

За девять лет Абхазия обошлась России очень дорого.

В 30 миллиардов рублей. Об этом стало известно во время визита Владислава Суркова в Сухуми.

Причина неожиданной поездки одна — на 25 августа назначены «выборы президента» Абхазии, поэтому России нужен свой кандидат и свой победитель. За 30 миллиардов рублей Россия имеет право требовать все.

На самом деле «выборы» должны были состояться в третье воскресенье июля, но их перенесли из-за отравления одного из лидеров оппозиции, Аслана Бжания. Профессиональный чекист, «председатель Службы госбезопасности» Абхазии в 2010—2014 годах, генерал-майор Бжания занемог 17 апреля. Его доставили в сухумскую больницу, но поставить диагноз абхазские врачи не смогли, поэтому генерала отправили в Москву, где начались политические игры.

Одни врачи говорили, что состояние Бжания не связано с отравлением, другие настаивали на обратном. Согласно результатам анализов, проведенных в мюнхенской больнице, Бжания был отравлен тяжелыми металлами, такими как ртуть, алюминий и кадмий. Состояние не улучшалось, и в начале июня на арендованном самолете его отправили в одну из берлинских больниц. В Сухуми вернулись два охранника Бжания, которые чудом избежали тяжелых последствий отравления, но они до сих пор с трудом разговаривают из-за паралича лицевых мышц. Сепаратистские власти Абхазии были вынуждены пойти на уступки оппозиции и перенесли выборы на 25 августа, хотя и так было понятно, что Бжания не вернется и его состояние по-прежнему тяжелое.

Теперь список «кандидатов в президенты» состоит из 10-ти человек, но «тяжеловес», как его называет российская пропаганда, один — Рауль Хаджимба. В 1985—1986 годах учился в минской школе КГБ, потом, до 1992 года — на кадровой работе в КГБ Грузинской ССР. Во время сепаратистской войны 1992−1993 годов был начальником службы военной разведки и контрразведки Восточного фронта, потом опять состоял на чекистской работе в «службе госбезопасности» Абхазии (…).

Теперь у Хаджимба удобный оппонент из оппозиции — Алхаз Квициния, у которого номенклатурный опыт куда меньший, он был всего лишь заместителем главы администрации Сухуми с 2005 по 2014 годы. По специальности агроном, участник сепаратистской войны 1992−1993 годов, председатель политической партии «Амцахара». Обещает, что продолжит дело отравленного Бжания, хотя оппозиция в Абхазии по всем вопросам, касающимся войны и отношений с Грузией, единодушна с властью. В этом большая заслуга Кремля, который все эти годы финансировал и помогал в развитии пропаганды, которая ничем не отличается от российской. Что же касается Грузии, то и пропаганда, и политика построены на полном отрицании отношений с Тбилиси, в Абхазии не признают этнические чистки 1993 года.

До войны 2008 года Москва осторожничала в отношениях с Абхазией — тогда оккупированная территория нужна была исключительно для шантажа вначале Эдуарда Шеварднадзе, потом Михеила Саакашвили. Признав «независимость» после августовской войны, Кремль посадил на свою шею обе оккупированные территории — и Абхазию, и «Южную Осетию». И сейчас Сухуми получает около трети своего бюджета в качестве дотаций от России, Цхинвали — почти 90 процентов. Попытки уговорить или заставить обе оккупированные территории самостоятельно зарабатывать на жизнь ни к чему ощутимому не приводят.

Сейчас российская пропаганда пишет, что «экономическая программа Хаджимба построена на том, чтобы Абхазия начала сама себя обеспечивать», но реально нет ни механизма, ни возможности, ни ресурсов. После этнической чистки 1993 года, когда из Абхазии было изгнано более 60 процентов населения, в основном этнические грузины, многие хозяйственные сферы остались без кадров, прежде всего туристический бизнес. Восстановить курорты или хотя бы инфраструктуру не удается все эти годы, поэтому в Абхазию если и едут туристы, то в основном малобюджетные россияне или жители постсоветских стран, у которых сохранилась ностальгия по советским годам.

Теперь Россия напоминает, сколько она заплатила за лояльность Абхазии — в 2010—2014 годах российские бюджетные инвестиции в экономику Абхазии составили порядка 14 млрд рублей, только за 2015−2017 годы российская помощь оценивалась в 9,3 млрд. В том числе на развитие дорожной сети было направлено 995 млн, энергетической отрасли — 733 млн, ремонт и реконструкцию многоквартирных домов, благоустройство территории — 1,8 млрд рублей.

Эти цифры напоминают отчеты крымских марионеток, но в реальности крымский туризм медленно, но верно приближается к абхазским стандартам — озвученные цифры создают информационный антураж, который не соответствует реальной картине. Туризм не терпит плановой и командной экономики, но там, где Россия планирует, там всегда появляются проблемы. Как и в Абхазии, в Крыму нет других инвесторов, а потому будущее крымского туризма легко увидеть в Абхазии.

Но Москва продолжает вкладывать в Абхазию: в 2017 году Владимир Путин приезжал в Абхазию и встречался с Хаджимба, пообещал продолжить финансовую помощь республике, заявив тогда, что «Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку». Понятно, что Россия никогда не получит назад вложенные деньги, но и от потраченных не хочет отказываться. Поэтому будущие «выборы» для Кремля — это не только продолжение российской политики на Кавказе, но и новые траты. А кому попало давать деньги не хочется — только своему кандидату.

В последний день июля в Сухуми прибыл помощник президента России Владислав Сурков, один из тех близких к Путину чиновников, кто определяет политику России на Кавказе и в отношении Украины. В официальном сообщении говорится, что «в ходе встречи Рауль Хаджимба и Владислав Сурков обсудили вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия в 2017—2019 годах, а также параметры инвестпрограммы на 2020−2022 годы», что на деле означает отчет за потраченные деньги.

Трудно сказать, доволен ли Сурков отчетом — он не комментировал результаты, но неожиданно в Сухуми заявили, что аэропорт в Бабушара рядом с Сухуми начнет принимать самолеты. Это было сделано за день до приезда высокого чиновника из Москвы и сделано, скорее всего, как предложение Суркову, придуманное Сурковым. Сухумский аэропорт был построен в 1960-е, в советское время активно эксплуатировался, после войны 1992−1993 годов был практически закрыт, а в 2006 году Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код аэропорта Сухуми и изъяла информацию о нем из своих документов.

Аэропорт закрыт для международного сообщения, авиакомпании не выполняют полеты в Абхазию, во избежание санкций IATA российские авиакомпании также не летают в Сухуми. Единственный случай, когда в аэропорте приземлились российские самолеты, был во время войны 2008 года, но оккупационной армии, как правило, международные правила и конвенции не нужны.

В 2010 году международному аэропорту Сухуми и воздушному пространству республики присвоен четырехбуквенный код URAS. Это была российская самодеятельность, которая не имеет никакого отношения к международному праву. После того как появилась новость о начале эксплуатации, ICAO вновь сделала заявление, подтвердив уважение территориальной целостности Грузии.

Скорее всего, идея аэропорта — из домашних заготовок Суркова, чтобы склонить сомневающееся и неопределившееся население Абхазии проголосовать за российского ставленника — Рауля Хаджимба. Теперь нет никаких сомнений, кого поддерживает Кремль и кто будет следующим «президентом» Абхазии. Однако проблема остается — Россия будет по-прежнему подкармливать оккупированное население, держа на коротком поводке: шаг влево, шаг вправо будет означать полное прекращение финансирования и так живущей впроголодь оккупированной территории.

Олег Панфилов, nv.ua