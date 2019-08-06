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Победитель Ивана Грозного: чем прославился Крыштоф Радзивилл «Перун»

  • 6.08.2019, 14:31

Сын Николая Радзивилла Рыжего с детства мечтал о воинскиx подвигаx.

Родился Крыштоф Радзивилл Перун в семье Великого гетмана Литовского Николая Радзивилла Рыжего 9 февраля 1547-го года, пишет vklby.com.

С самого детства Крыштоф мечтал о воинской славе. Деяния и достижения в ратном деле деда Юрия Радзивилла Геркулеса и отца не могли оставить мальчика равнодушным. А Николая Радзивилла очень радовало стремление мальчика постичь военное искусство и потому он возлагал на сына, как продолжателя своих дел, все надежды. В 1564-ом году он взял Крыштофа на войну против Московского княжества, где 16-летний юноша и получил своё первое боевое крещение в победной битве на реке Улла.

В 1567-ом году Крыштоф Радзивилл был назначен крайчим ВКЛ. Все это время юноша постоянно учится: его отец обучает сына не только военному делу, но и дипломатии, и государственной деятельности. В 1567-ом году Крыштоф Радзивилл, по протекции отца, принимает участие в переговорах с московскими послами в Гродно в период проведения сойма. Он выполнял представительскую роль и, 10-го августа вместе с подскарбием Астафием Воловичем, встречал послов возле великокняжеского замка, а уже 16-го августа представлял их Великому князю Литовскому Сигизмунду Августу. После этого Крыштоф Радзивилл был назначен начальником личной охраны князя в должности ротмистра надворной конной хоругви.

В феврале следующего 1568-го года Радзивилл получает новый военный опыт при неудачной трёхнедельной осаде замка Уллы. Несмотря на то, что взять замок не удалось, для Крыштофа это было полезным уроком по стратегии: как не следует штурмовать вражеские замки.

21 января 1571-го года он женился на дочке варшавского старосты Анне Собек. К несчастью родителей, родившиеся в этом браке мальчик и девочка умерли в раннем возрасте.

10 мая 1572-го года Крыштоф Радзивилл был назначен Сигизмундом Августом на должность польного Гетмана ВКЛ. После назначения он отправился во главе своего отряда охранять северо-восточные границы княжества.

Во время перемирия с Москвой в Ливонской войне, Радзивилл участвовал в политической жизни ВКЛ и Речи Посполитой. После смерти Сигизмунда Августа он, вместе со своим отцом, на выборах нового короля Речи Посполитой, поддержал кандидатуру Генриха Валуа и после его победы присутствовал 18 февраля 1574-го года на коронации в Кракове. А уже после бегства Генриха Валуа, Крыштоф поддержал новую кандидатуру Стефана Батория, который после коронации оставил за Радзивиллом все его должности и привилегии.

После смерти первой жены Анны Собек 15 января 1578-го года Крыштоф вскоре женился второй раз на Катерине Острожской, дочке киевского воеводы Константина Острожского; ему нужны были наследники. Свадьба состоялась 22 июля 1578 года. Катерина родила Радзивиллу сына Януша и, спустя полгода после его рождения, 3 августа 1579-го года умерла.

Первые войска под своё командование Крыштоф Радзивилл Перун получил в 1578 году, своим привелеем Стефан Баторий назначил его командовать войсками в Ливонии. Через год, командуя двумя тысячами всадников, он отпраздновал свою первую самостоятельную победу. Возвращаясь с военного рейда по округе Дерпа (Тарту), он осадил замок Керпец (Киремне) и 11 февраля 1579-го года взял его штурмом. В этом же 1579-ом году Радзивилл участвовал в кампании по освобождению Полоцка от московских войск. Со своим отрядом он блокировал замок Сокол, поскольку штурмом его было не взять, а вместе с замком была перекрыта и дорога на Полоцк. При таком раскладе возможность неожиданного удара по войскам Речи Посполитой фактически исключалась. За это, 16-го октября 1579-го года, Стефан Баторий своим привелеем назначил Крыштофа Радзивилла Трокским каштеляном, а чуть позже согласился дать ему должность подканцлера ВКЛ. Несмотря на полученные высокие должности, Радзивилл продолжил нести военную службу и принял участие во взятии Великих Лук.

10 июля 1581-го года, в ответ на спаленные посады Орши, Шклова, Могилева, Дубровны, Радомля и Копыси, Стефан Баторий принял решение отправить с ответным рейдом в Московское княжество Крыштоф Радзивилла Перуна. Его поход начался 5-го августа в Витебске. Он получил в подкрепление четыре тысячи человек и тогда, имея приблизительно в своем распоряжении от 7 тысяч человек, он пошёл на Сураж.

В этом походе Радзивилл пользовался тактикой выжженной земли, оставляя после себя только пепел. Действовал он молниеносно и неожиданно появлялся там, где его не ждали. От Суража, сжигая всё на своём пути, Крыштоф Радзивилл Перун дошёл до Ржева, а от Ржева до Волги, и вышел к её берегам 26-го августа возле Пречистенского монастыря. Узнав, что недалеко в Старице находится сам Иван Грозный, Радзивилл начал с того, что запалил близлежащие деревни и местечки. Однако, на предложение своих помощников осадить сам городок, где был московский царь, не согласился. От сбежавшего царского постельничего Данилы Крыштоф Перун узнал, что Иван Грозный думает только о том, как удрать из Старицы и уже отправил в Москву свою жену с детьми.

Напугав московского царя, Радзивилл отправился к Торопцу, там, простояв два дня и спалив округу, он ушел к городу Старая Русса, где были царские солеварни, дававшие московскому царю доход около 200-от тысяч рублей. Старую Руссу постигла та же участь, что и все города и деревени на пути Перуна,. Вместе с солеварнями город был сожжён, а литовские войска ушли дальше к Порхову. Этот город Радзивилл решил взять, и с 10-го по 19-ое октября держал его в осаде. Лишь приказ короля Речи Посполитой Стефана Батория идти к Пскову спас город от захвата. 26-го октября Радзивилла встречали в королевском лагере под Псковом.

Напуганный походом Радзивила и стоявшими войсками Речи Посполитой под стенами Пскова, Иван Грозный дал согласие на начало переговоров о заключение мира. Именно после этого похода и стали называть Крыштофа Радзивилла Перуном за то, что он подобно языческому славянскому богу выпалил землю, по которой шел, и навёл ужас на врагов своих.

19-го марта 1592-го года Радзивилл женился в третий раз на Катерине Тенчинской. В этом браке появились на свет дочка Эльжбета и сын Крыштоф.

По окончанию ливонской войны Крыштоф Радзивилл Перун продолжил заниматься государственной деятельностью на должности подканцлера и 15-го декабря 1584 года был назначен Виленским воеводой. Однако, приняв этот сан, он был вынужден отказаться от должности подканцелера ВКЛ.

После смерти Стефана Батория Крыштоф Радзивилл вновь принял участие в выборах нового короля Речи Посполитой. С избранным королем Сигизмундом Вазой отношения у Радзивилла не складывались. Причиной было то, что Радзивилл вместе со Львом Сапегой и другими магнатами ВКЛ был сторонником самостоятельности Литвы, а также был одним из тех, кто принял участие в утверждении статута ВКЛ. Этот статут, во время выборов короля Речи Посполитой в 1588-ом году, был вынужден подписать Сигизмунд Ваза в обмен на поддержу литовских магнатов и шляхты. Именно с этого момента и началось противостояние между королём и Радзивиллом. Используя любые возможности, Перун пытался сопротивляться всем начинаниям и намерениям, исходящих от короля в отношении Литвы. Так в 1595-ом году был сорван сбор налогов в ВКЛ на войну с татарами. Радзивилл отказался участвовать в переговорах с императорскими послами об участии Речи Посполитой в антитурецкой лиге, понимая, что эта затея немецких Габсбургов ничем хорошим для Литвы не закончится. Будучи лидером протестантов в ВКЛ, Крыштоф Радзивилл выступал против церковной унии католиков и православных, считая, что это вызовет серьёзное сопротивления православных. В ответ Сигизмунд Ваза отвечал тем же, игнорировал все предложения и замечания Радзивилла по внешней и внутренней политике Речи Посполитой да и по другим вопросам тоже.

В третий раз Радивилл овдовел 19-го марта 1592 года, его жена Катерина Тенчинская умерла в Мире. Крыштоф Радзивилл был вдовцом два года, и снова женился в четвёртый раз на Эльжбете Острожской 24-го августа 1594 года в Люблине.

От государственной деятельности Радзивилл отвлекался лишь тогда, когда был занят войной. В 1601-ом году он снова защищал отечество, на этот раз от шведов. В Ливонии, вместе с Яном Ходкевичем, он, 21-го июня, разбил под Кокенгаузеном шведов, а потом взял город Венден. 24-го июня Радзивилл осадил Румбарг, но из-за недостатка солдат в армии спустя месяц снял осаду с города. Вскоре он соединился с польской армией, а затем отказался командовать войсками в Ливонии в ответ на нежелания Сигизмунда Вазы принять его план по набору новых войск. Это была последняя военная компания для Крыштофа Радзивилла Перуна, 20-го ноября 1603 года он умер в имении своей дочери Эльжбеты в Слонимском повете.


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