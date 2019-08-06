Ермошина пожаловалась, что содержание коттеджа в Дроздах дорого стоит 1 6.08.2019, 14:42

Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Глава ЦИК заявила, что «у нее самый маленький домик в поселке».

Об этом Лидия Ермошина рассказала в интервью kp.by.

- Один из запросов в поисковиках - о вашем коттедже в Дроздах…

- Это 270 квадратных метров - два этажа по 90 метров, такой же подвал. Если пройти по улицам в Дроздах, можно убедиться, что это один из самых маленьких домов. Туда любят приезжать мои родственники, друзья. Когда уйду на пенсию, материально будет тяжело его содержать, разумеется, придется сменить его на гораздо меньшее жилье.

- Дорогая коммуналка?

- Другим образом тяжело содержать. В любом доме постоянно что-то ломается, а ремонты - это дорого, дома технологичные. Это же не деревенская избушка, где можно нанять кого-то за 3 рубля кол прибить. А делать что-то постоянно надо: то калитку, то ворота. Раз в год необходимо оплатить услуги газовщика, который должен сделать профилактику. Если, не дай бог, засорилась канализация, дорогие услуги по очистке. Если откололась плитка на крыльце, может, и все крыльцо придется переложить. Надо платить человеку, который покосит траву, а летом это два раза в неделю. Еще электроника - поди разберись, почему ворота стали открываться сами по себе. Убираю я сама, но чтобы почистить шторы, надо раз в год вызывать фирму - чистка штор на двух этажах вместе с мебелью, обивкой стоит около тысячи евро. Для жизни в доме надо вкладывать много средств. Это не считая отопления, газа. У меня вроде и расход небольшой, но все равно: летом рублей 250, зимой рублей 400, иногда больше. На пенсии, конечно, дом содержать очень дорого. Честно, я работаю на его содержание.