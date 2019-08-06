Как Россия пять лет воюет против пармезана и хамона 4 6.08.2019, 14:57

2,331

РосСМИ пытались убедить россиян, что Запад сам отменит продуктовые санкции.

Россия ввела ответные санкции против Запада 6 августа 2014 года. Тогда в ограничительный перечень попали многие продукты питания, в том числе говядина, свинина, фрукты, рыба, птица и молочная продукция, сообщает "Настоящее время".

Цель №1: наказать Запад

"Европа и Северная Америка подсчитывают убытки. Для европейцев удар будет особо ощутимым" (1 канал, Россия, 2014 год).

"В результате российских санкций закроются или окажутся на грани банкротства почти половина латвийских фирм" (Россия 24, Россия, 2014 год).

"Российские санкции грозят серьезными потерями для экономики Эстонии" (Россия 24, Россия, 2014 год).

"Польские фермеры бьют тревогу: яблоки, груши, персики, капуста – все это плодовое изобилие рискует сгнить на полях" (ТВЦ, Россия, 2014 год).

"После того, как Россия ввела ответные санкции на импорт фруктов из Испании, им просто некому продать урожай" (НТВ, Россия, 2014 год).

"Удар почувствуют все страны Европы. Италия может вновь свалиться в пропасть экономического кризиса" (Россия 24, Россия, 2014 год).

"Они сейчас сами испугаются, они сейчас сами начнут отменять в отношении нас санкции. У них фермеры выйдут на улицы, сметут эти правительства" (Россия 24, Россия, 2014 год).

Цель №2: помочь российскому производителю

"На прилавках освободится место для отечественного продукта, более качественного и полезного" (Россия 24, Россия, 2014 год).

"Чеченские аграрии заявляют, что смогут обеспечить качественной продукцией центр страны" (НТВ, Россия, 2014 год).

"Сельдь под шубой на новогодних столах россиян будет дальневосточной" (НТВ, Россия, 2014 год).

За пять лет Россия уничтожила более 32 тысяч тонн "запрещенки". Но заявленных целей контрсанкции достигли не полностью. Теперь, в 2019 году в Кремле задумываются над их отменой.

Вице-премьер Алексей Гордеев предложил не уничтожать санкционку. По его мнению, уничтожать продукты питания “в принципе неправильно” (НТВ, Россия, 2019 год).

Продукты из Европы стали чаще продавать на Ближний Восток, в США и Китай.