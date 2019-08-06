Белорусскому студенту, который учится в Польше, отказали в отсрочке 21 6.08.2019, 15:07

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Брестчанин окончил нулевой курс польского вуза, но ему не продлевали отсрочку.

Принятый в стране «Закон об отсрочках» если и не главное событие лета, то совершенно точно обитатель новостного топа, пишет onliner.by. Его трактовка пока не доведена до автоматизма, чем очень-очень сильно обеспокоен брестчанин Виталий. Его сын в 2018 году окончил городскую гимназию №6, после чего решил продолжить обучение в Польше. Парню дали отсрочку до 2 октября нынешнего года. Белорус успешно окончил нулевой курс, на котором в основном подтягивал знание польского, а потом дома случилось принятие нового закона. В брестском военкомате сперва говорили, что никаких отсрочек больше не будет. Мы попросили комментарий у Минобороны.

«Это нарушает Конституцию!»

— Нами были поданы документы в Республику Польша по программе NAWA, так как сын является обладателем карты поляка, — рассказывает Виталий. — Это государственная программа, в рамках которой абитуриенты сдают три экзамена: польский язык + два профильных предмета (смотря на какой факультет поступают). Те ребята, которые успешно прошли испытания и набрали необходимое количество баллов, получают государственную стипендию Республики Польша до 2024 года.

Сначала поляки распределяют уже поступивших учащихся на нулевой курс (Виталий просит не путать, мол, это не курсы по польскому языку, а занятия по профильным предметам для лучшей адаптации) в несколько вузов по своему усмотрению, так как далеко не в каждом учебном заведении страны есть «зерувка».

— По окончании данного нулевого курса студент поступает в изначально выбранный им вуз. Сына распределили в Краковский международный центр, а сейчас, то есть в 2019 году, он поступил в Познаньский политехнический университет.

В январе 2019-го парню исполнилось 18.

— Взяли справку в Краковском международном центре, что сын учится на стационаре, и отвезли ее в брестский военкомат. Там документ приняли, но отметили, что его отсрочка действует до 2 октября. Никакой справки при этом на руки нам не давали.

Тридцатого июля родители подали документы в паспортный стол на вывод сына из резидентов РБ, то есть на получение паспорта категории PP, так как их ребенок учится и живет за рубежом.

— На следующий день обратились в военкомат с документами, которые подтверждали поступление сына в Познаньский политехнический университет, для получения отсрочки. Там ответили, что справку для паспорта PP никто не даст, мол, свою отсрочку ребенок уже получил для «зерувки» и ему больше не положено никаких отсрочек по новому закону.

Но в документах NAWA четко прописано, что наш сын после «зерувки» поступает в изначально выбранный вуз и будет учиться до 2024 года. Считаем, что сотрудники военкомата неправильно интерпретируют новый закон об отсрочках с целью увеличения призывников. Это нарушает ст. 49 Конституции Республики Беларусь («Право на образование»). Ведь новый закон дает одну отсрочку для получения либо среднего специального образования, либо высшего. В нашей ситуации нет ни того, ни другого. А про таких студентов, как мы, в законе не сказано ни единого слова.

И еще, если нам сейчас идти в армию, то мы теряем государственную стипендию и место в вузе, чего быть не должно! И вообще, касается ли закон иностранных студентов? Об этом тоже нет нигде ни слова.

«Нет сомнений, что он является студентом»

За разъяснением журналисты обратились в Министерство обороны. Комментирует консультант первого управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РБ Андрей Мурашов:

— Есть два вида подготовки иностранных граждан, которые не владеют языком обучения, для поступления в польский вуз. В любом случае учебное заведение предлагает пройти определенный курс языковой подготовки.

В первом некоторые учебные заведения заключают договоры с центрами языковой подготовки. Студенту предоставляется право выбора одного из них. Человек наделяется официальным статусом студента. И курс языковой подготовки проходит как начальный этап образовательной программы. Основное освоение программы начинается на последующих курсах.

В Беларуси, к примеру, в Военной академии, как и в других вузах, учатся граждане Туркменистана, Китая, Венесуэлы и иных государств. Первый год они заняты усиленным освоением языка. Это занимает чуть ли не 90 процентов программы.

Второй случай. Гражданину предлагают самостоятельно подтянуть языковые умения. В таких обстоятельствах он не считается обучающимся. Если провести аналогию с нашим законодательством, такие ребята считаются слушателями курсов иностранных языков, которые занимаются этим по своей инициативе и никакого отношения к учреждению образования не имеют.

История, с которой вы обратились, — это первый случай. Молодой человек имеет статус студента, обучаясь на нулевом курсе. Обучение иностранному языку является неотъемлемой частью программы. Нет сомнений, что он является студентом.

То есть, если молодой человек уже стал студентом, в соответствии с новым законом ему должны предоставить отсрочку на время, необходимое для завершения обучения. Парень может пользоваться этим своим правом до 2024 года. В общем, военкомат все-таки неправ в трактовке случая данного молодого человека.

Далее, что касается получения паспорта для постоянного проживания за границей. У гражданина есть не исполненная перед страной обязанность. Конкретно воинская. Это определено статьей 57 Конституции Республики Беларусь. Потому отсутствие разрешения для получения паспорта серии PP от военного комиссариата законно и обоснованно.

В связи с тем, что гражданин взял законную отсрочку и хочет ее реализовать до 2024 года, решение его вопроса о получении паспорта откладывается на срок действия этой самой отсрочки. Отказывая сейчас, военкомат никак не нарушает закон.

Но у гражданина есть выход. Молодой человек использовал отсрочку не на весь период получения образования, а только на один учебный год. Она действует до 2 октября 2019 года. После 2 октября парень может объяснить, что у него есть право пока не пользоваться правом дальнейшей отсрочки, и пройти мероприятия призыва. Если окажется, что молодой человек не годен к военной службе по состоянию здоровья или по другим основаниям, естественно, военный комиссариат не станет препятствовать и разрешит ему выезд с постоянного места жительства. Гражданин сможет не продлевать отсрочку до 2024 года и получить паспорт серии PP.

Если он будет годен, конечно, лучше продолжить обучение и воспользоваться отсрочкой до 2024 года. А после возвращаться к вопросу получения паспорта.

P. S. «В общем, на словах сошлись на том, что мы предоставляем в военкомат справку о поступлении в Познаньский политехнический университет (а ее дадут только 9 августа 2019 года), и они нам дадут дальнейшую отсрочку», — рассказал позже Виталий о своих походах в военкомат.