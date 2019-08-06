Шотландия готова отделиться от Великобритании 3 6.08.2019, 15:18

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Опросы показывают, что большинство шотландцев готовы проголосовать за независимость.

Избиратели в Шотландии готовы поддержать выход своего королевства из состава Великобритании. Об этом свидетельствуют данные нового опроса. Впервые с марта 2017 года большинство шотландцев готовы разорвать давний союз с Лондоном. Как пишет Politico, всего было опрошено 1019 людей. Из них 46% ответили, что проголосовали бы за независимость, а 43% готовы поддержать сохранение текущего статуса. Если не учитывать тех, кто не определился или не собирается принимать участие в таком голосовании, результат был бы 52% против 48% в пользу независимости Шотландии, пишет unian.net.

Результат опроса дает большую поддержку первому министру королевства и лидеру Шотландской национальной партии Николе Стерджен. Одновременно это проблема для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который посетил королевство на прошлой неделе, а также для лидера шотландской ветви Консервативной партии Рута Дэвидсона. Стерджен назвала результаты опроса «феноменальными». «Сломанная Вестминстерская система ведет Шотландию до того, что она будет втянута в Brexit без какого-либо соглашения несмотря на то, какую большую цену мы заплатим в измерении потери рабочих мест и падения стандартов жизни», - сказала она.

«Этот проект возглавляет Борис Джонсон, премьер-министр, которого Шотландия не выбирала и который не имеет мандата отрывать ее от Европы, нанося вред. Отрицание этого со стороны консерваторов стало бы демократическим безобразием. И результаты опроса свидетельствуют, что такая антидемократическая позиция абсолютно неприемлема», - сказала Стуржен. Издание напоминает, что в 2016 году Шотландия на референдуме проголосовала за то, чтобы Великобритания осталась в составе Евросоюза. А опрос Politico, который был проведен в прошлом месяце, показал, что Джонсон очень токсичен для шотландских избирателей.