Канцелярия президента Польши подвела итоги 4-го года президентских полномочий Дуды 1 6.08.2019, 15:27

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Глава польского государства вел активную политику в области обороны.

Канцелярия президента Польши подвела итоги четвертого года президентских полномочий Анджея Дуды. В отчете подчеркивается, что год совпал со 100-летием восстановления Польшей независимости и говорится о тысячах встреч и торжеств, организованных в самой Польше и за ее пределами, передает «Польское радио».

Главные торжества с участием президента в честь 100-летия восстановления Польшей независимости состоялись в Варшаве 11 ноября 2018 года и ознаменовались также рядом постановлений, в том числе связанных с увековечением памяти тех, кто боролся за свободу и независимость Польши, восстанавливал ее государственность.

В течение последнего года президент Анджей Дуда более 100 раз встретился с рядовыми жителями в разных местах Польши и принял участие в более, чем 500 мероприятиях. Президент Польши активно встречался также с представителями польской диаспоры, также на других континентах, в частности, в Австралии и в Америке. Анджей Дуда передал соотечественникам за восточной границей Польши 17 тонн даров.

Глава польского государства вел активную политику в области обороны. В связи с 20-й годовщиной участия Польши в НАТО по его инициативе были организованы двухнедельные торжества под девизом NATO Week, во время которых президент посетил польских и союзнических солдат в разных частях Польши.

В течение четвертого года полномочий президент подписал 229 законов и направил в Сейм 9 собственных законопроектов.

Также Анджей Дуда вместе с супругой активно участвовал в многочисленных благотворительных акциях, - говорится в отчете.

Анджей Дуда занимает пост президента Польши с 6 августа 2015 года.