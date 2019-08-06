закрыть
6 августа 2019, вторник, 18:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Канцелярия президента Польши подвела итоги 4-го года президентских полномочий Дуды

1
  • 6.08.2019, 15:27
АНДЖЕЙ ДУДА
ФОТО: AGENCJA GAZETA

Глава польского государства вел активную политику в области обороны.

Канцелярия президента Польши подвела итоги четвертого года президентских полномочий Анджея Дуды. В отчете подчеркивается, что год совпал со 100-летием восстановления Польшей независимости и говорится о тысячах встреч и торжеств, организованных в самой Польше и за ее пределами, передает «Польское радио».

Главные торжества с участием президента в честь 100-летия восстановления Польшей независимости состоялись в Варшаве 11 ноября 2018 года и ознаменовались также рядом постановлений, в том числе связанных с увековечением памяти тех, кто боролся за свободу и независимость Польши, восстанавливал ее государственность.

В течение последнего года президент Анджей Дуда более 100 раз встретился с рядовыми жителями в разных местах Польши и принял участие в более, чем 500 мероприятиях. Президент Польши активно встречался также с представителями польской диаспоры, также на других континентах, в частности, в Австралии и в Америке. Анджей Дуда передал соотечественникам за восточной границей Польши 17 тонн даров.

Глава польского государства вел активную политику в области обороны. В связи с 20-й годовщиной участия Польши в НАТО по его инициативе были организованы двухнедельные торжества под девизом NATO Week, во время которых президент посетил польских и союзнических солдат в разных частях Польши.

В течение четвертого года полномочий президент подписал 229 законов и направил в Сейм 9 собственных законопроектов.

Также Анджей Дуда вместе с супругой активно участвовал в многочисленных благотворительных акциях, - говорится в отчете.

Анджей Дуда занимает пост президента Польши с 6 августа 2015 года.


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович