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Ученые определили происхождение подземного моря под пустыней Негев

  • 6.08.2019, 16:44
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Фото: Ooriya Ron/iStock

Резервуар воды появился под пустыней сотни тысяч лет назад.

Ученые из Университета имени Бен-Гуриона изучили гигантский резервуар воды, который располагается под пустыней Негев в Израиле. В результате исследователям удалось определить происхождение вод, возраст которых оценивается в несколько сотен тысяч лет, сообщает Science Alert (перевод — zn.ua).

В ходе исследования ученые проанализировали содержание изотопа криптона, по количеству которых можно датировать образцы воды в диапазоне от 40 тысяч до 1,5 миллионов лет назад. В результате исследователям удалось определить два источника воды в резервуаре: один существовал 38 тысяч лет назад, другой — 360 тысяч лет назад.

Более ранний из них был связан со средиземноморскими циклонами в период последнего ледникового максимума. Более ранний приток возник при вторжении воздушных масс из тропических областей Атлантического океана.


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