Американский журналист назвал Ружанский дворец «белорусским Версалем» 1 6.08.2019, 15:41

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О величественных руинах в Ружанах автор узнал случайно.

Редактор отдела путешествий американского издания The Daily Beast Уильям О’Коннор посетил дворец Сапегов в Ружанах.

Своими впечатлениями он поделился в статье, которая вышла под названием: «Белорусский Версаль: История разрушенного замка, вмешивающихся в чужие дела аристократов и еврейской промышленной династии», сообщает tut.by.

О величественных руинах в Ружанах автор узнал случайно. Во время оформления аренды автомобиля в Минске агент предложил ему заехать посмотреть на дворец, если, мол, будет скучно. Ружаны американец посетил после осмотра замков в Мире и Несвиже.

«Ружаны — очаровательный городок с маленькими отштукатуренными зданиями. Руины дворца располагаются на холме, откуда открывается вид на город. После толп в Мире и Несвиже я ожидал нечто подобное и тут. Но наоборот, я остановился на пустой парковке перед воротами комплекса. Несколько рублей спустя я шел по грунтовой дорожке через заросли травы по колено до элегантных развалин», — написал в своей статье О’Коннор.

Автор пишет о том, что, прогуливаясь по руинам, сложно не оценить величественность дворца. Он назвал развалины дворца «одними из величайших руин Европы, поэтическим напоминанием о событиях, которые раньше всколыхнули весь континент».

«Остатки известняка еще заметны то там, то сям, что позволяет вообразить грандиозные объемы комнат. Здание было широко известно своим театром, в котором могли одновременно выступать до сотни артистов, а также парком с его «дикими» и скульптурными садами, прудами, гротами и уличным театром.

Он был настолько величественен, что 12 сентября 1784 года его посетил король Польши Станислав Август Понятовский. Известно, что после этого он еще несколько раз сюда приезжал, чтобы насладиться театральными постановками», — сообщает своим читателям американский журналист.