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Протесты в Москве: что будет дальше?

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  • 6.08.2019, 15:50
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ФОТО: ТАСС

Эксперты рассуждают о том, смогут ли акции протеста в Москве привести к изменениям России.

В субботу, 3 августа, в Москве прошла очередная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на осенние выборы в Московскую городскую Думу. Акция запомнилась задержаниями демонстрантов (более 1000 человек), жесткими действиями полицейских, а также множеством административных и уголовных дел, заведенных в ее результате на участников протеста, передает «Голос Америки».

Как отмечают аналитики, субботняя демонстрация была обезглавлена еще до ее начала - практически все оппозиционные лидеры находились в СИЗО, получив от 7 до 30 суток ареста за участие в предыдущей акции протеста 27 июля. По оценкам обозревателей, количество участников акции 3 августа было ниже по сравнению с предыдущей демонстрацией.

Следующая акция за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму запланирована на субботу, 10 августа.

О чем говорит жесткость правоохранителей по отношению к демонстрантам, как долго продлятся протесты и смогут ли протестующие добиться своих требований?

Научный сотрудник Международного Университета штата Флорида и бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Дэвид Крамер (David J. Kramer, Florida International University), который также является председателем правления базирующейся в Вашингтоне неправительственной организацией Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation), считает, что чрезмерное насилие со стороны властей вкупе с их неспособностью решать ряд проблем в стране, меняет протесты.

«Протесты начались в результате недопуска до выборов ряда оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу, но, я думаю, что теперь они приобретают форму ответа на жестокость со стороны режима Путина и его неспособности сформулировать реальное видение страны, – говорит Дэвид Крамер.

Чрезмерная жестокость по отношению к протестующим, а также арест Алексея Навального и выдвинутые обвинения против его «Фонда борьбы с коррупцией» в отмывании денег говорит только о слабости режима, считает эксперт.

«В 2012 году, во время протестов на Болотной, власти стали преследовать обычных людей в надежде на то, что репрессии в отношении нескольких десятков сдержат других от выхода на улицы. Они пытаются делать то же самое и сейчас, – говорит Крамер. – Это признак страха, слабости со стороны режима, который определенно боится, что протесты в Москве и в других частях страны могут набрать обороты и создать реальную угрозу его власти».

«Навальный и его Фонд проделали огромную работу, разоблачая случаи коррупции высокопоставленных чиновников, – добавляет Крамер. – Власти опасаются, что эти разоблачения могут вызвать еще больше протестов. И это еще один признак слабости и страха со стороны режима».

Как считает бывший помощник госсекретаря США, протестное движение, скорее всего, продолжится, а международное сообщество должно осудить противоправные и насильственные действия российских властей.

«Сейчас начало августа и многие находятся не в Москве. Тем не менее, похоже, что люди полны решимости выходить на улицы и, вполне вероятно, что протесты будут продолжаться, несмотря на жестокость властей, – отмечает Дэвид Крамер. – Важно, чтобы высказывалось и международное сообщество».

Многие западные страны уже осудили силовые разгоны демонстраций в Москве 27 июля и 3 августа. Так, власти Германии и Франции в воскресенье выступили с осуждением задержания протестующих и чрезмерное применение силы властями.

Старший эксперт Центра анализа европейской политики Дональд Дженсен (Donald N. Jensen, CEPA) считает, что жестокость, с которой российская власть подавляет протесты, говорит о том, что Кремль не готов идти ни на какие уступки оппозиции.

«Не похоже, чтобы Кремль был готов идти на какой-либо компромисс. То, что они не позволили нескольким оппозиционным кандидатам баллотироваться, и возможно, выиграть – это очень тревожный знак. Он говорит о том, что власти не только нетерпимы к оппозиции, но и готовы к жестокости, а выстроенная Кремлем система кажется неспособной меняться, – говорит Дженсен. – Если смотреть на то, что произошло в Украине за последние два месяца, то события в России – это шокирующий контраст. Я думаю, что в некоторой степени то, что мы увидели в Украине, явилось для Кремля уроком, и он не собирается терять контроля над ситуацией».

Дженсен осторожен в своих оценках того, насколько долго продлятся протесты, и смогут ли они распространиться и на другие регионы.

«Да, мы видели, как правительственные кандидаты не так давно проиграли губернаторские выборы, до этого видели недовольство дальнобойщиков и другие протесты, но неясно, что произойдет сейчас, – отмечает Дженсен. – Увидим, потеряют ли интерес и надежду протестующие – и, как бы я не хотел бы увидеть изменения, возможно именно это и произойдет».

Обвинения против «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального в отмывании денег представляют собой явный шаг Кремля не дать оппозиции объединиться вокруг единого лидера, отмечает эксперт.

«Для успеха оппозиционных протестов нужен лидер. Кремль это понимает, и они выводят Навального из игры, чтобы вокруг него было бы сложно мобилизоваться, – говорит Дженсен, – Но мы видим появление Любови Соболь, как еще одного возможного лидера».

Как считает эксперт Центра анализа европейской политики, происходящее во многом связано и с предстоящим переходом власти – так называемой «проблемой 2024». По словам Дженсена, вопрос перехода власти вызывает неопределенность на различных уровнях – как среди протестующих, надеющихся на изменения, так и среди околовластных элит, заинтересованных в сохранении власти, но имеющих различные позиции по отношению к оппозиции.

«Мы не увидим изменений, пока наверху не будет тех, кто разделяет более умеренный и мягкий ответ. Пока мы не видели признаков этого. Но мы наблюдаем разногласия среди элит, и за ними стоит наблюдать», – заключает Дженсен.


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