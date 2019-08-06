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Экипировка школьника обойдется родителям в $450

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  • 6.08.2019, 15:54
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И это не самый дорогой вариант.

Об этом рассказала замначальника управления организации торговли и общественного питания — начальник отдела потребительского рынка МАРТ Наталья Мельникова. Она отметила, что уже сейчас по всей стране товары для школьников продает около 6 тысяч торговых объектов, пишет tut.by.

Расширенная торговля школьными товарами началась с 15 июля и продлится до 1 октября.

В регионах страны работает больше чем 500 школьных базаров, проходят выставки-продажи, по выходным — ярмарки. Там можно купить все необходимое — от карандашей до рюкзака и школьной формы.

«Беллегпром» сообщил, что предприятия концерна на 70% обновили ассортимент одежды для школьников. К учебному году выпущено 360 моделей предметов гардероба школьника, из которых 300 — новые. Оставшиеся 60 — это модели, которые в прошлом году пользовались большим спросом у покупателей, поэтому их было решено оставить.

Есть чем похвастаться и производителям детской обуви. Они предложили 226 новых моделей туфель и ботинок для мальчиков и девочек.

— Обновление коллекций при подготовке к школьному сезону составило около 70% по отношению к общему количеству ассортимента для школьников, — рассказала Светлана Кахро, начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна «Беллегпром».

Она отметила, что при создании новых моделей одежды и обуви учитывалось мнение детей и родителей школьников — проводились опросы и исследования.

— Предприятия отрасли постарались максимально сохранить отпускные цены на уровне 2018 года. Немного они выросли по обувным предприятиям. Это связано с использованием новых видов фурнитуры, кожи, декоративных элементов, облегченной подошвы, — продолжает Светлана Кахро.

Минимальная отпускная цена комплекта одежды для мальчиков младшего и среднего возраста — пиджак, брюки, сорочка — составляет 69,7 рубля, а максимальная — 138,6 рубля.

В рознице одежда будет стоить дороже. Замначальника управления организации торговли и общественного питания — начальник отдела потребительского рынка МАРТ Наталья Мельникова рассказала, что стоимость полной экипировки школьника в этом году может достигнуть 890 рублей.

— В этом году оптимальная экипировка, включая одежду, обувь, галантерейные товары, школьные письменные и канцелярские принадлежности, для учеников младших классов обойдется в сумму до 750 рублей, для старших классов — до 890, — рассказала Мельникова.

Кстати, чиновники отметили, что на школьных базарах и в специализированных отделах можно будет купить школьную одежду не только отечественного производства, но и импортную — из России, Литвы и Польши.


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