закрыть
6 августа 2019, вторник, 18:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Украине на Порошенко завели дело из-за поездки на Мальдивы

10
  • 6.08.2019, 16:11
  • 2,595

Досудебное расследование проходит по трем статьям.

Следователи ГБР проверят информацию об организации бывшим президентом Украины незаконного пересечения государственной границы с использованием заведомо поддельных документов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, пишет «Новое время».

Ведомство также проверит, вносили ли должностные лица государственных таможенных и пограничных органов заведомо ложные сведения в официальные документы, чтобы обеспечить пересечение границы.

В сообщении ГБР не указано, о каком именно экс-президенте идет речь. Однако бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов написал в Facebook, что речь идет о поездке экс-президента Петра Порошенко на Мальдивы.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных:

частью 1 статьи 366 УК Украины (Служебный подлог)

частью 1 статьи 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

частью 4 статьи 358 УК Украины (Использование заведомо поддельного документа).

Напомним, журналисты программы Схемы: Коррупция в деталях выяснили, что с 1 по 8 января 2018 года Порошенко находился в отпуске на Мальдивах инкогнито под чужим именем. Сообщений на официальных сайтах об отдыхе главы государства не было.

После публикации расследования в Государственной пограничной службе заявляли, что во время посещения Мальдив Петр Порошенко пересекал границу законным способом.

«Все процедуры, связанные с пересечением государственной границы данным лицом, происходили в соответствии с законом Украины О пограничном контроле», — отмечали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует 11 уголовных производств относительно Порошенко и его окружения.


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович