В Украине на Порошенко завели дело из-за поездки на Мальдивы 10 6.08.2019, 16:11

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Досудебное расследование проходит по трем статьям.

Следователи ГБР проверят информацию об организации бывшим президентом Украины незаконного пересечения государственной границы с использованием заведомо поддельных документов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, пишет «Новое время».

Ведомство также проверит, вносили ли должностные лица государственных таможенных и пограничных органов заведомо ложные сведения в официальные документы, чтобы обеспечить пересечение границы.

В сообщении ГБР не указано, о каком именно экс-президенте идет речь. Однако бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов написал в Facebook, что речь идет о поездке экс-президента Петра Порошенко на Мальдивы.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных:

частью 1 статьи 366 УК Украины (Служебный подлог)

частью 1 статьи 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

частью 4 статьи 358 УК Украины (Использование заведомо поддельного документа).

Напомним, журналисты программы Схемы: Коррупция в деталях выяснили, что с 1 по 8 января 2018 года Порошенко находился в отпуске на Мальдивах инкогнито под чужим именем. Сообщений на официальных сайтах об отдыхе главы государства не было.

После публикации расследования в Государственной пограничной службе заявляли, что во время посещения Мальдив Петр Порошенко пересекал границу законным способом.

«Все процедуры, связанные с пересечением государственной границы данным лицом, происходили в соответствии с законом Украины О пограничном контроле», — отмечали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует 11 уголовных производств относительно Порошенко и его окружения.