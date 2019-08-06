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«Белорусам надо смотреть на Запад, а не на Восток»

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  • 6.08.2019, 16:24
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Юрий Каштелян

В стране нужно сменить власть.

Активист Юрий Каштелян из Белоозерска имеет опыт работы на Востоке и на Западе, то есть в России и Польше, передает «Радыё Рацыя».

Оценив отношение работодателей и вообще людей пришел к выводу, что Беларуси нужно как можно скорее поменять свой вектор с Востока на Запад, чтобы уцелеть и развиваться в цивилизованном направлении.

- Надо всю эту власть поменять, надо повернуться в обратную сторону и отказаться сотрудничать с нашим восточным соседом и идти и черпать европейский опыт. Делать так, как сделали там. Мы все-таки с Польшей когда-то стартовали в одно и то же время и были в более выгодном положении. Поскольку у нас были станки, заводы, это все у нас выпускалось, поляки к нам ездили. Но мы пошли одним путем, они - другим. Мы похоронили свою экономику, а они ее развили, благодаря Европе, - говорит Каштелян.

По словам Юрия, он стопроцентно уверен, что нам нужно смотреть на Запад, а не на Восток. Имея опыт работы в России в течение 13 лет, а теперь работая в Польше, он знает, что говорит. А пока молодым белорусам можно спокойно работать в Польше, не боясь, что их там «кинут».


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