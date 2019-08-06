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Видеофакт: В Японии представили прототип летающего автомобиля

  • 6.08.2019, 15:31

Ожидается, что в будущем квадрокоптер «научат» переключаться между режимами полета и езды.

Японская компания NEC продемонстрировала прототип летающего автомобиля, который был разработан несколькими месяцами ранее. Презентация проходила на испытательном полигоне в пригороде Токио Абико. Об этом пишет Engadget (перевод — korrespondent.net).

Во время испытания внутри беспилотника с батарейным питанием пассажиров не было. Он поднялся на высоту около 10 футов и продержался там в течение нескольких минут, прежде чем вернуться на землю.

Аппарат оснащен тремя колесами и имеет габариты 3.9 х 3.7 х 1.3 м и массу 150 кг.

В перспективе NEC намерена использовать данный прототип для сбора различных данных и оттачивания технологий. Ожидается, что в будущем его "научат" переключаться между режимами полета и езды.

Задействовать квадрокоптер планируют для доставки грузов. О планах перевозки пассажиров пока информации нет.


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