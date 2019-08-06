На торгах в Минске российский рубль продолжил падение 2 6.08.2019, 16:51

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Фото: Reuters

По российскому рублю ударили санкции США.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 6 августа прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.

Доллар снизился на BYN 0,0037 до 2,0526 рубля.

Евро окреп на BYN 0,0114— до 2,3013 рубля.

Российский рубль продолжил дешеветь на фоне объявленных новых санкций со стороны США — на BYN 0,0136 до 3,1502 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.