закрыть
6 августа 2019, вторник, 18:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Беларусь увеличила экспорт дизтоплива в Украину на 25%

1
  • 6.08.2019, 16:53

Увеличение экспорта происходит на фоне российской нефтяной блокады.

Представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус прогнозирует, что доля российского дизельного топлива на украинском рынке в августе снизится с 45% до 15−25%.

Об этом Герус заявил на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что не допустить дефицита дизтоплива на рынке позволит увеличение поставок по морю в три-четыре раза, из стран ЕС — Польши, Литвы — в два раза, из Беларуси — на 25%. Герус добавил, что Укргаздобыча с августа начинает свою трейдинговую деятельность, заключив контракт на импорт 20 тыс. тонн дизтоплива.

Представитель президента в Кабмине не исключил, что с сентября, несмотря на введенные спецпошлины, могут возобновиться трубопроводные поставки российского дизтоплива в Украину. Он также заявил, что целью введения спецпошлин является не только выравнивание возможностей его импортеров в Украину, но и максимальная диверсификации его поставок с уменьшением доминирующей доли российского дизельного топлива в структуре его импортных поставок в страну.

Напомним, с 1 августа начали действовать спецпошлины на импорт из Российской Федерации дизельного топлива и сжиженного газа. Это предусмотрено постановлением Кабмина № 678. Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75%, а с 1 октября увеличится до 4%, спецпошлина на поставки сжиженного газа — 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович