Беларусь увеличила экспорт дизтоплива в Украину на 25% 1 6.08.2019, 16:53

Увеличение экспорта происходит на фоне российской нефтяной блокады.

Представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус прогнозирует, что доля российского дизельного топлива на украинском рынке в августе снизится с 45% до 15−25%.

Об этом Герус заявил на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что не допустить дефицита дизтоплива на рынке позволит увеличение поставок по морю в три-четыре раза, из стран ЕС — Польши, Литвы — в два раза, из Беларуси — на 25%. Герус добавил, что Укргаздобыча с августа начинает свою трейдинговую деятельность, заключив контракт на импорт 20 тыс. тонн дизтоплива.

Представитель президента в Кабмине не исключил, что с сентября, несмотря на введенные спецпошлины, могут возобновиться трубопроводные поставки российского дизтоплива в Украину. Он также заявил, что целью введения спецпошлин является не только выравнивание возможностей его импортеров в Украину, но и максимальная диверсификации его поставок с уменьшением доминирующей доли российского дизельного топлива в структуре его импортных поставок в страну.

Напомним, с 1 августа начали действовать спецпошлины на импорт из Российской Федерации дизельного топлива и сжиженного газа. Это предусмотрено постановлением Кабмина № 678. Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75%, а с 1 октября увеличится до 4%, спецпошлина на поставки сжиженного газа — 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.