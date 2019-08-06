«Глубинный народ» вылезает из норок 2 Алексей Рощин

6.08.2019, 17:08

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Фото: ТАСС

Протест в Москве не выдыхается - наоборот.

Реакция на события этой субботы среди прогрессивной общественности и большей части "охранителей" оказалась на удивление солидарной. Отчего-то в этой среде многие (кто со скрежетом зубовным, а кто со злорадными ухмылками) расценили исход очередного несанкционированного "гуляния" как некую победу Собянина и вообще путинского режима. Либералам и "скубентам", мол, показали кузькину мать, центр Москвы "зачищен", шествия не состоялось и вообще "протест пошел на спад".

Такой вывод делается на основании того, что в "гуляниях" 3 августа приняли участие меньше людей, "космонавты" действовали еще более отвязно и жестоко, закончилась все попытки протеста тоже раньше, было меньше лозунгов и кричалок и т.д. В общем, "гипс снимают, клиент уезжает", москвичи пали духом и разочаровались в протесте, столкнувшись с железной волей стражей собянинского правопорядка. Еще немного - и Собянину, сдается нам, удастся то, что не удалось и Наполеону: Москва-таки пойдет к нему с повинной головой, горько раскаиваясь в своем недоверии к московским избирательным процедурам.

А там уже, глядишь, московский градоначальник, последним счастьем упоенный, продолжит, как он делал до июльского маленького недоразумения, ждать "ключи от старого Кремля" в ранге "главного преемника".

Но верны ли все эти рассуждения про "спад протеста"? Может быть, все это - оптический обман, и ни о каком спаде пока что и говорить не приходится?

На самом деле в рассуждениях типа "протест выдыхается", "у него нет свежих идей" и т.д. есть отчетливый признак того, что англичане называют wishful thinking, а по-русски - "выдавать желаемое за действительное". Прежде чем говорить об усталости и исчерпанности, следовало бы честности ради поискать каких-то более простых и технологических объяснений снижения числа протестующих в эту субботу.

И такие простые объяснения мы сразу же находим. Самое элементарное - в субботу (впервые за последние три субботы) в столице была плохая погода, сырая и дождливая. Кому-то оно покажется чересчур примитивным (при чем здесь погода? Люди против режима выступают, рискуют свободой и здоровьем!), но в политике вообще часто смешивается высокое и низкое. Помню, меня поразили и умилили москвичи в знаменательный день 19 августа 1991 года.

Я подошел к Белому дому с утра, вскоре после объявления ГКЧП, там уже начал спонтанно собираться народ, что делать, никто не знал, в городе уже были танки; а погода тогда, 19 августа, была, кстати, почти такая же мерзкая, как в последние дни (19-й год - это ведь вообще анаграмма 91-го). Нависали низкие серые тучи, готовые в любой момент пролиться мерзким холодным дождем. И тут кому-то пришла в голову идея - "Давайте строить баррикады!" Идея совершенно безумная - прежде всего потому, что то был еще СССР, и баррикада, которую мы начали азартно возводить, перегораживая Новый Арбат, была, наверно, вообще первой в Москве с самого 1905 года.

И тут, где-то часов в 11, тучи наконец прорвало - и мелкий моросящий дождь нас всех накрыл. Что, думаете, все сделали? Женщины с визгом побежали обратно к Белому Дому под навес! Мы - на ними. Почти все 100-150 человек. Помню, как меня тогда это поразило: мы только что все, без лишних слов и почти не сговариваясь, пошли строить баррикаду против ТАНКОВ... и убежали, испугавшись намокнуть!

Но вот она такая, человеческая психология. Дождь быстро перестал, мы вышли и продолжили!

Так что меня лично не удивляет, что храбрых московских инсургентов 3 августа (во всяком случае, часть) банально остановила плохая погода.

И к тому же был ведь и второй столь же очевидный фактор: люди уже рано утром 3-го знали, что на 10 августа назначен еще один митинг, причем на этот раз - согласованный. Напомню, что на самом до сей поры мощном несанкционированном митинге 27 июля такого знания не было; никто не знал, что будет дальше, намечено ли что-то на 3 или 10е августа. Перед 27-м прошли массовые аресты, будущее в тумане - в такой ситуации несанкционированный митинг у мэрии многими подсознательно рассматривался как некий "последний шанс" заявить о протесте, "пока всех не пересажали".

А вот шествие в прошлую субботу угодило аккурат перед разрешенным митингом на Сахарова неделей позже. И это, безусловно, сбило настрой многим потенциальным участникам: зачем нарываться на автозак и удар дубинкой 3-го, если можно будет сделать все то же самое 10-го и безопасно? Москвичи, что ни говори, прагматичный народ, не все считают для себя жизненно важным непременно посидеть в автозаке, особенно, если без этого можно обойтись, что называется, "не поступившись принципами".

Так что шествие 3 августа уже было обречено - во-первых, плохой погодой, во-вторых, "санкционкой" на Сахарова. Удивительно скорее то, что все равно тысяч минимум 10 на него все-таки вышли - это показывает, что среди протестующих нынче много и вполне пассионарно и непримиримо настроенных граждан. Плохая новость для Собянина! Этак и ключей от Кремля можно будет не дождаться.

Смотрим прогноз погоды: в субботу обещают солнце и плюс 20. Еще одна крайне плохая новость для градоначальника...

Три крайне нервных (причем по нарастающей) субботы подряд взбудоражили широкие слои москвичей. Подавляющая часть, конечно, по-прежнему очень слабо представляет себе, что вообще происходит и чего хотят "скубенты" - но непрерывная суета и неудобства от мэрии многих разозлили. Интересно, что винят москвичи в происходящем именно власти, которые на взгляд аполитичной публики, устроили непонятную бузу по какому-то совершенно ничтожному поводу, то есть покусились на главное - на СТАБИЛЬНОСТЬ (объяснить "глубинному народу", почему так важно не допускать "не тех" даже в бюллетени, весь московско-кремлевский агитпоп так и не сумел).

А глубинный народ, когда его лишний раз трогают и вводят в непонятки, злится и вылезает из норок.

Таким образом, в субботу на Сахарова, на разрешенном митинге, может быть ОЧЕНЬ много народу. 50, а то и все 100 тысяч жителей - к гадалке не ходи. В свою очередь, сама по себе такая огромная толпа создает новую политическую реальность: глубинный народ, случайно затесавшийся на этот праздник демократии, может и впрямь вообразить, что он здесь сила.

Смех в том, что глубинный народ и есть, по большому счету, единственная реальная сила в стране (в частности, та же РосГвардия состоит из него чуть более чем полностью). Просто он, как водится, жутко не любит просыпаться...

Протест в Москве не выдыхается - наоборот, он еще не выходил и на треть мощности. Ближайшая суббота, думается, во многом расставит точки над и.

Алексей Рощин, ЖЖ