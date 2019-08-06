Лукашенко поздравил с юбилеем беглого диктатора Бакиева, который живет в Дроздах 9 6.08.2019, 17:22

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КУРМАНБЕК БАКИЕВ

ФОТО: TUT.BY

На своей родине Бакиев приговорен к 30 годам тюрьмы.

Лукашенко 6 августа во Дворце Независимости провел встречу с беглым диктатором Кыргызстана Курманбеком Бакиевым. Поводом для разговора стал 70-летний юбилей гостя, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко тепло поздравил Курманбека Бакиева, преподнес символичные подарки — картину «Охота кочевников с беркутом» — собирательный образ, в котором соединены и национальные особенности, и этнический колорит кыргызского народа. Как сообщает пресс-служба, степной орел или беркут — особый символ в миропонимании кочевников. Он также подарил Бакиеву кортик и букет белорусских цветов.

«Это же моя страна… Кони, беркуты…», — отреагировал Курманбек Бакиев, увидев картину.

«Твоя страна и твоя стихия. Птица эта гордая на тебя похожа», — сказал Лукашенко.

Курманбек Бакиев поблагодарил Лукашенко за подарки.

«Мы все и придем к тебе на день рождения, — продолжил дружеский диалог Александр Лукашенко. — Ты можешь нам приготовить кыргызский плов? Плов с тебя, вино — с нас!»

Курманбек Бакиев ответил, что с удовольствием примет гостей и лично приготовит угощение. «Сам буду делать. От и до», — подчеркнул он.

Как отмечает tut.by, после побега из Кыргызстана в 2014 году Бакиев поселился в Беларуси, где получил белорусский паспорт, построил дом в Минске и даже был награжден белорусским орденом Дружбы народов. На родине в отношении беглого диктатора Кыргызстана было возбуждено несколько уголовных дел, по которым его трижды заочно осудили, и сначала он был приговорен к пожизненному заключению, затем Верховный суд заменил этот приговор на 30 лет лишения свободы.

Также белорусские журналисты нашли дом беглого кыргызского диктатора недалеко от Дроздов.