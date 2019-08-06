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Названы 5 эффективных способов улучшения памяти

  • 6.08.2019, 17:24

Медики дали несколько рекомендаций.

Большое количество людей испытывает сложности с запоминанием даже самой важной информации. Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 эффективных способов, помогающих развивать и укреплять память, пишет orthodox.od.ua.

В первую очередь важно расслабляться с помощью йоги, медитаций или других действенных средств. После таких занятий у человека в разы повышается способность к запоминанию большого объёма информации. Также поможет при проблемах с памятью ежедневная гимнастика для глаз, в процессе которой полушария мозга начинают работать более активно и гармонично. Для этого нужно после пробуждения в течение 1-2 минут водить глазами из стороны в сторону. Можно попробовать создавать в голове ассоциации, запоминая интересные и яркие образы.

Для улучшения памяти важно правильно питаться, включая в рацион большее количество свеклы, орехов, чернослива, цитрусов, шпината, брусники и изюма. Кроме этого нужно употреблять в достаточном количестве продуктов с витаминами B, C, E, B12. Эти элементы содержатся в мясе, яйцах, рыбе и птице, поэтому их нельзя полностью исключать из рациона. Не стоит забывать и о тренировке памяти, а также о том, что больше внимания следует уделять позитивным моментам, по возможности быстрее забывая о чём-то негативном.


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