Урбанист Варламов о Минске: Уродливые здания и покрашенный асфальт 3 6.08.2019, 17:38

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Илья Варламов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Претензий к cтолице Беларуси у блогера много.

Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов выпустил пост «Плохой Минск». Подобные статьи о хороших и плохих сторонах столицы блогер уже публиковал пять лет назад. Узнали, за что Варламов критиковал Минск в этот раз.

Претензий к Минску у блогера много. Tut.by выбрал несколько значимых и разбили по пунктам — что не понравилось заезжему блогеру из Москвы Илье Варламову.

1. Первым делом Варламов в нецензурных выражениях «разнес» Дом у Троицкого. Впрочем, такой лексикон в посте мы встретим еще не раз.

«В прошлый раз я его не замечал. Это жилой дом в стиле „А что если из панельной коробки сделать замок?“. Такие жилые комплексы в Москве строили в 90-е где-то на окраинах, но в Минске это убожество появилось в самом центре, и совсем недавно. Ладно, бывает. Построили, сделали глупость, но почему его до сих пор не снесли?!»

2. Новое многофункциональное здание на Октябрьской площади также задело чувства блогера.

«Во-первых, это совершенно бездарная архитектура. Попытка заигрывать с античной архитектурой без понимания, без должных знаний и опыта всегда приводит к провалу. <…>Архитекторы взяли сарай, пошли на рынок и купили кучу пластиковой лепнины, чтобы украсить этот сарай. Без понимания вообще, какой элемент куда надо крепить. В итоге на площади медленно проявляется здание, очень слабое и беспомощное с архитектурной точки зрения».

Кроме того, по мнению Варламова, это здание ломает архитектурный ансамбль площади, где кульминацией является Дворец профсоюзов.

3. Раскритиковал Варламов также пустые проспекты и пустыри у «Динамо», как «не сомасштабные человеку пространства».

«Их сложно преодолевать, на них некомфортно находиться, они неуютные. Вы хотите пойти погулять по этим дорожкам? Думаю, что нет. Гулять там можно только от безысходности».

Варламов считает, что поэтому подобные пространства пусты. А клумбы и газоны — никому не нужны.

«Все эти пространства очень дорого содержать. Город каждый год тратит огромные деньги на поддержание порядка, но только кому нужен этот порядок? Это мертвое пространство, у которого много минусов и только один плюс: можно сделать фотографию в стиле советской открытки».

Блогер отмечает, что каждый квадратный метр нужно использовать с толком и для взаимодействия с людьми.

4. Обратил внимание Варламов и на плитку, которой «вымостили весь Минск».

«Проблема в том, что плитку тут класть не умеют. Вода сама по себе никуда не денется, надо продумывать систему водоотвода».

Похожая картина и на набережной.

«Не подумали о дренаже. Теперь тут скапливается вода, которая быстро разрушает плиточное покрытие, и его скоро придется менять. А еще дорожка ниже уровня газона, так что во время дождя вся грязь с него будет стекать сюда».

5. Озеленение проспекта Победителей, да и в целом города еще не раз будет вызывать у блогера вопросы.

«Похоже, эти бездушные огромные пространства смутили не только меня, поэтому площадь решили украсить горшками с елочками. Отлично, только масштаб не тот. Эти елочки смотрелись бы неплохо на узкой улочке в центре, а на такой огромной площади нужны 10-метровые ели как минимум».

Композиции из петуний также задели блогера.

«Ну что тут можно сказать… Если бы так украшали свадьбу в каком-нибудь белорусском колхозе, то еще сошло бы. Не у всех же есть вкус и возможность пригласить дизайнера. Но для европейской столицы — а Минск же себя считает европейской столицей — это не тот уровень. Я не знаю, надо ли объяснять, почему это стремно, или и так все понятно?»

6. Блогер также раскритиковал реконструкцию улицы Комсомольской.

«Цепей тут много, и нет никакого объяснения, зачем они нужны. Бывает, идешь по тротуару, а тут бац! — и цепь.<…> Хорошо, я могу ее перешагнуть, а что делать человеку с коляской, багажом или велосипедом?»

Варламов предлагает цепи убрать, для ограничения движения, по его мнению, достаточно и столбиков.

С дизайном улицы, по мнению Варламова, тоже большие проблемы.

«Она очень захламлена лавками, столбами, фонарями и другими конструкциями. Больше всего это похоже на склад металлолома. Все элементы расставлены случайным образом. Какие-то непонятные круги из лавочек, <…> сидеть так я бы не хотел».

7. Прошелся блогер и по минским велодорожкам. Мало того что все ограничивается нанесением краски, так иногда это еще и плитка, а не ровный асфальт. Также дорожки могут начинаться и заканчиваться неожиданно — пересекаясь с пешеходной зоной, перечислил он недостатки.

8. Апогеем белорусской хозяйственности для Варламова стал покрашенный серой краской асфальт возле завода «Кристалл».

«Получилось, как в армейской части, где красят все подряд, включая елки и газоны. Если долго заниматься имитацией полезной деятельности, рано или поздно начнешь красить тротуары».

9. Во дворах блогер сделал замечание людям, которые паркуются на газоне, а также посетовал на сложную конструкцию пандуса.

Большое количество подземных переходов, «колхозное озеленение» городских клумб, петунии в горшках вдоль трасс, неграмотная организация пространства, отсутствие единого дизайна для указателей улиц, светофор на одну полосу движения и его отсутствие на дороге в пять полос — это не полный список замечаний, которые урбанист высказал в адрес Минска. Но, как известно, после поста о плохом в городе, должен последовать рассказ о «хорошем Минске».