Трамп: Экономика США находится в очень сильной позиции 6.08.2019, 17:46

Дональд Трамп

Американский президент постарался уменьшить опасения по поводу затяжной торговой войны с Китаем.

Президент США Дональд Трамп во вторник предпринял попытку уменьшить опасения по поводу затяжной торговой войны с Китаем, подчеркнув, что Соединенные Штаты находятся «в очень сильной позиции», передает «Голос Америки».

Накануне его администрация обострила напряженность в отношениях с Пекином, признав его валютным манипулятором.

«Огромное количество денег из Китая и других стран мира поступает в США по причинам безопасности, инвестиций и процентных ставок. Мы – в очень сильной позиции. В США также приезжают множество компаний. Приятно смотреть!» – написал Трамп в «Твиттере».