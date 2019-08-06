Трамп: Экономика США находится в очень сильной позиции
- 6.08.2019, 17:46
Американский президент постарался уменьшить опасения по поводу затяжной торговой войны с Китаем.
Президент США Дональд Трамп во вторник предпринял попытку уменьшить опасения по поводу затяжной торговой войны с Китаем, подчеркнув, что Соединенные Штаты находятся «в очень сильной позиции», передает «Голос Америки».
Накануне его администрация обострила напряженность в отношениях с Пекином, признав его валютным манипулятором.
«Огромное количество денег из Китая и других стран мира поступает в США по причинам безопасности, инвестиций и процентных ставок. Мы – в очень сильной позиции. В США также приезжают множество компаний. Приятно смотреть!» – написал Трамп в «Твиттере».