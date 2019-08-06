закрыть
6 августа 2019, вторник, 19:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Сотни богатейших людей мира потеряли за один день $117 млрд

8
  • 6.08.2019, 18:07
  • 1,839

Это произошло из-за торговой войны США и Китая.

Около 500 богатейших людей мира за 5 августа потеряли суммарно $117 млрд из-за снижения Китаем курса юаня, что привело к падению цены на акции американских компаний.

Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейшее с начала 2019 года однодневное падение фондовых рынков из-за торговой войны между США и Китаем привело к тому, что самые богатые люди на планете потеряли 2,1% совокупного собственного капитала.

Больше всех потерял владелец Amazon Джефф Безос — $3,4 млрд. Владелец группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно лишился $3,2 млрд, создатель Facebook Марк Цукерберг потерял $2,8 млрд, индийский бизнесмен Мукеш Амбани — $2,4 млрд, а основатель Microsoft Билл Гейтс — $2 млрд. Еще около 20 человек потеряли миллиард долларов и более.

Рыночная стоимость крупнейших американских компаний за день упала на $700 млрд.


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович