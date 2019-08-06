Сотни богатейших людей мира потеряли за один день $117 млрд 8 6.08.2019, 18:07

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Это произошло из-за торговой войны США и Китая.

Около 500 богатейших людей мира за 5 августа потеряли суммарно $117 млрд из-за снижения Китаем курса юаня, что привело к падению цены на акции американских компаний.

Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейшее с начала 2019 года однодневное падение фондовых рынков из-за торговой войны между США и Китаем привело к тому, что самые богатые люди на планете потеряли 2,1% совокупного собственного капитала.

Больше всех потерял владелец Amazon Джефф Безос — $3,4 млрд. Владелец группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно лишился $3,2 млрд, создатель Facebook Марк Цукерберг потерял $2,8 млрд, индийский бизнесмен Мукеш Амбани — $2,4 млрд, а основатель Microsoft Билл Гейтс — $2 млрд. Еще около 20 человек потеряли миллиард долларов и более.

Рыночная стоимость крупнейших американских компаний за день упала на $700 млрд.