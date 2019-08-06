Впервые издана настенная политическая карта мира по-белорусски 1 6.08.2019, 18:14

Иллюстрационное фото Imago

Политическую карту мира разработал социально-визуальный дизайнер Саша Чеботарев.

Политическую карту мира по заказу «Белкартографии» разработал социально-визуальный дизайнер Саша Чеботарев.

Дизайнер Саша Чеботарев рассказал «Нашей Ниве», что к нему обратилась Валентина Андреева из студии imago.by и предложила разработать белорусскоязычную карту.

Все географические названия редактировали и переводили в Белкартографии. Задача же Чеботарева была разработать дизайн.

Так выглядит карта мира, изданная по-белорусски. Фото facebook.com

«Я разработал концепт-дизайн, который пересекается с другими моими проектами. Идея заключается в том, что для мира не должны быть важными границы и различия. Все должны объединяться, дружить ради планеты и мира (сохраняя свои национальные особенности). Голубой цвет — это цвет нашего василька, цвет который видят все люди, цвет планеты, цвет нейтралитета, цвет мира и цвет этого столетия», — рассказал Саша Чеботарев.

Настенную политическую карту мира можно будет приобрести в книжных магазинах.