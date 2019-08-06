Зеленский просит Меркель, Путина и Макрона о встрече в нормандском формате 3 6.08.2019, 18:29

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Президент Украины сделал заявление.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президент в Facebook.

Как отметил Зеленский, сегодня, 6 августа, возле Павлополя погибли 4 украинских военных в результате обстрелов.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина хочет мира и это стремление неизменное.

"Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - отметил он.

В связи с обстрелами Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - заявил президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Украина не оставит без ответа атаки на украинских военных.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одной атаки на наших военных. Украина обязательно будет единственной и мирной", - заявил он.