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Российской нефти предсказали скорое падение

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  • 6.08.2019, 18:47

Стоимость нефти Urals может опуститься на несколько долларов по отношению к Brent.

Стоимость нефти марки Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси) может опуститься в 2020 году из-за ужесточения требований к содержанию серы в топливе для судов. Об этом пишет газета «Ведомости».

Пока большинство судов в мире используют в качества топлива высокосернистый мазут или специальное дизельное топливо, а главная особенность российской экспортной нефти — высокое содержание серы. В связи с этим нефтеперерабатывающие заводы в России производят в основном мазут с высоким содержанием этого вещества.

Однако перевозчики отмечают, что с 2020 года им будет невыгодно использовать высокосернистое топливо, поскольку установка на кораблях систем фильтрации выхлопов означает дополнительные траты в миллионы долларов, а также потерю места, которое можно было бы использовать для полезного груза.

В связи с этим компании начали заказывать новые суда на сжиженном природном газе (так, например, поступила крупнейшая в России судоходная компания «Совкомфлот») или готовятся перевести суда на использование низкосернистого топлива (так сделал мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Maersk).

Из-за новых правил спрос на высокосернистый мазут упадет, а его цена может рухнуть на 30 процентов, считают в консалтинговом подразделении компании Argus. Это также приведет к снижению спроса на нефть Urals, поскольку она требует более глубокой переработки для устранения серы.

В результате конкуренция между различными сортами нефти усилится. Производители нефти с высоким содержанием серы будут вынуждены снизить цены, считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. По его оценке, стоимость нефти Urals может опуститься на несколько долларов по отношению к Brent.

Согласно новым правилам Международной морской организации ООН с 1 января 2020 года содержание серы в судовом топливе должно снизиться с 3,5 процента до 0,5 процента. Это будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу. В результате компаниям придется перейти на топливо с меньшим содержанием серы или же установить на кораблях дополнительную систему фильтрации выхлопных газов.


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