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Лукашенко потребовал «не волокитить» китайцев

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  • 6.08.2019, 18:59

Диктатор призвал создать для компаний из Китая комфортные условия.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко призвал создать для компаний из Китая комфортные условия для реализации инфраструктурных проектов в стране. Об этом сообщает БелТА.

«Я просил подготовить проекты указов с упором на это. Чтобы мы, получив бесплатные деньги, не "волокитили" китайцев», — подчеркнул он. Лукашенко отметил важность сотрудничества с КНР, так как другие страны отказались вкладывать деньги в строительство спортивных объектов в Минске.

На рассмотрение правительства были вынесены проекты указов о строительстве стадиона и бассейна в Минске, которые планируется возводить за счет безвозмездной помощи Китая. «Во время моего последнего визита в Китай Си Цзиньпин продемонстрировал всем нам макеты этих объектов. Подчеркну — строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Беларуси и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем», — заявил диктатор.

Лукашенко напомнил, что белорусские власти давно планировали строительство этих спортивных объектов, однако сталкивались с нехваткой средств. «Естественно, это приличные затраты. Понятно, что такие деньги всегда находятся с трудом, поскольку ни один частник, думаю, за эти объекты не возьмется. А с государственного бюджета деньги вы знаете, куда идут. Но я в свое время попросил Си Цзиньпина, чтобы он помог нам в строительстве этих объектов», — отметил белорусский диктатор.


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