Посол США в России решил подать в отставку 6.08.2019, 19:09

Джон Хантсман

Джон Хантсман оставит должность посла 3 октября.

Посол США в РФ Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, сообщает nv.ua со ссылкой на The Salt Lake Tribune.

«Американское гражданство — это привилегия, и я считаю, что основная обязанность со своей стороны — это служение стране», — цитирует издание письмо Хантсмана.

Согласно письму, Хантсман оставит должность посла 3 октября.

Американский посол выразил надежду, что этого времени будет достаточно для назначения преемника.

«Я обязуюсь приложить все усилия для содействия плавному переходу, чтобы гарантировать сохранение целей нашей внешней политики», — заявил Хантсман.

59-летний дипломат оставил пост губернатора штата Юта в 2009 году, чтобы стать послом США в Китае. Он был назначен американским послом в России в 2017 году.

Джон Хантсман — один из кандидатов от Республиканской партии на пост президента США в 2012 году, но вышел из гонки в пользу Митта Ромни.