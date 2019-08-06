Болельщики минского «Динамо» установили рекорд продаж абонементов 6.08.2019, 19:13

Болельщики «зубров» забронировали уже более 1000 абонементов.

Болельщики забронировали уже более тысячи абонементов. И это рекордный уровень продаж за последние несколько лет.

"Вчера мы запустили продажу абонементов для всех желающих. За сутки, с учетом продленных абонементов, забронировано уже более тысячи — это рекордный уровень продаж за последние несколько лет! Лучше всего расходятся центральные сектора на трибунах А и B". Кстати, крутейшие места по центру вплотную к площадке еще остаются в продаже. Успейте их занять!, — отмечает официальный сайт "зубров".