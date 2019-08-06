закрыть
6 августа 2019, вторник, 19:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Болельщики минского «Динамо» установили рекорд продаж абонементов

  • 6.08.2019, 19:13

Болельщики «зубров» забронировали уже более 1000 абонементов.

Болельщики забронировали уже более тысячи абонементов. И это рекордный уровень продаж за последние несколько лет.

"Вчера мы запустили продажу абонементов для всех желающих. За сутки, с учетом продленных абонементов, забронировано уже более тысячи — это рекордный уровень продаж за последние несколько лет! Лучше всего расходятся центральные сектора на трибунах А и B". Кстати, крутейшие места по центру вплотную к площадке еще остаются в продаже. Успейте их занять!, — отмечает официальный сайт "зубров".


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович