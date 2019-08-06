МВФ: Падение цен на нефть нанесло РФ больший экономический урон, чем санкции 3 6.08.2019, 19:31

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Из-за падения цен на нефть рост экономики РФ замедлился на 0,9 процентного пункта.

Из-за введения экономических санкций в отношении России экономический рост в стране замедлился в среднем на 0,2 процентного пункта. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда, посвященном экономике РФ.

Согласно данным МВФ, ежегодный рост российской экономики в 2014–2018 годах составлял 0,5%, что на два процентных пункта ниже, чем прогнозировалось.

Эксперты МВФ пришли к выводу, что из-за западных санкций экономический рост РФ замедлился на 0,2 процентного пункта, из-за падения цен на нефть – примерно на 0,9 процентного пункта. Фискальная политика российских властей стала причиной замедления на один процентный пункт, финансовая и монетарная политика – на 1,2 процентного пункта.

В 2014 году экономические санкции против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе ввели США, страны Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Канада и некоторые другие страны. В последующие годы санкции несколько раз расширялись и ужесточались.