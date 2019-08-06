закрыть
6 августа 2019, вторник, 21:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

МВФ: Падение цен на нефть нанесло РФ больший экономический урон, чем санкции

3
  • 6.08.2019, 19:31
  • 1,534

Из-за падения цен на нефть рост экономики РФ замедлился на 0,9 процентного пункта.

Из-за введения экономических санкций в отношении России экономический рост в стране замедлился в среднем на 0,2 процентного пункта. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда, посвященном экономике РФ.

Согласно данным МВФ, ежегодный рост российской экономики в 2014–2018 годах составлял 0,5%, что на два процентных пункта ниже, чем прогнозировалось.

Эксперты МВФ пришли к выводу, что из-за западных санкций экономический рост РФ замедлился на 0,2 процентного пункта, из-за падения цен на нефть – примерно на 0,9 процентного пункта. Фискальная политика российских властей стала причиной замедления на один процентный пункт, финансовая и монетарная политика – на 1,2 процентного пункта.

В 2014 году экономические санкции против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе ввели США, страны Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Канада и некоторые другие страны. В последующие годы санкции несколько раз расширялись и ужесточались.


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович