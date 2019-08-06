Чиновники: Тема «Табакерок» уже оскомину набила! Сколько можно?! 15 6.08.2019, 19:42

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Власти начинают нервничать от вопросов.

В деревне Городьки Воложинского района на центральном перекрёстке поставили табачный киоск "Табакерка", пишет euroradio.fm.

Услышав вопрос журналиста, зачем табачный киоск в маленьком агрогородке, из местного сельсовета нас перенаправили в районный исполком. А там, судя по всему, не впервые приходится оправдывать установку "Табакерок". "Тема "Табакерок" уже оскомину набила! Сколько можно?!" — возмутилась заместитель председателя райисполкома Инна Соколовская.

Как рассказал местный житель пользователь Фейсбука Verasen Belarus, недавно в агрогородке закрыли магазин с промышленными товарами.

"Во всех других деревнях магазины позакрывались, — рассказал Еврорадио Verasen Belarus. — На днях "Табакерку" только привезли. Я смотрел по карте: около 500 метров до школы. Происходит пропаганда курения сигарет. Стоит эта штука, которую видят дети и все другие. И так все курят, а ещё и "Табакерка".

Сельсовет у нас всё есть, приезжайте и посмотрите, какое изобилие продуктов

В Городьковском сельсовете рассказали, что не принимали решения привезти в деревню табачный киоск.

— Он ещё не работает, — ответила управляющая делами сельсовета Алла Сивец. — В агрогородке работает два магазина. Там есть и продукты, и промышленные товары. Мы всем необходимым обеспечены. Всё, что нужно купить, мы можем.

— А зачем "Табакерка"?

— Пожалуйста, в отдел экономики Воложинского райисполкома звоните. У нас есть подготовленное решение, что разрешено установить "Табакерку". Приезжайте и посмотрите, какое изобилие продуктов, особенно в частном магазине. И спиртных напитков, и воды, и промышленных (хотя и немного), но всё необходимое есть. И рынок у нас в среду работает.

В сельсовете добавили, что сигареты, как и другие продукты, можно было купить в деревенских магазинах и раньше.

"Кроме табака, там будут продаваться другие сопутствующие товары"

В Воложинском райисполкоме Еврорадио рассказали, что киоск "Табакерка" это обычный торговый объект, который создаст дополнительное рабочее место.

"Кроме табака, там будут продаваться другие сопутствующие товары: чай, кофе, специи, соль, сахар, уксус, безалкогольные напитки, — ответила заместитель председателя райисполкома Инна Соколовская. — Но это не значит, что так должно быть. Так зарегистрировано. Обычный торговый объект, где табак не на витринах. Ну название "Табакерка". Тема "Табакерок" уже оскомину набила! Сколько можно?!"

Чиновница не видит проблемы "в том, что открылся небольшой киоск": "Плюс ещё одно рабочее место в агрогородке. Не думаю, что другие торговые объекты сильно пострадают из-за "Табакерки".

Ажиотажа, который в последнее время появляется вокруг установления табачных объектов, в райисполкоме не понимают:

— Открываются фирменные магазины "Минск-Кристалл", и такого ажиотажа нет. Почему "Табакерка" отличается от "Минск-Кристалл", что хуже — это вечный вопрос, — говорит заместитель председателя райисполкома. — Для меня это торговый объект и рабочее место.

— А правда, что в двух шагах от школы "Табакерка" стоит?

— Знаете... в двух шагах. Я не измеряла. Для каждого это субъективное мнение: близко или далеко. Школа в любом случае находится в данном населённом пункте. Кому-то близко, кому далеко. Это не минские расстояния.