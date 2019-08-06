Топ-8 самых продаваемых автомобилей в мире 1 6.08.2019, 20:53

В лидерах - Toyota.

Аналитика и статистика - вещь забавная. Порой они показывают такие результаты, что диву даешься. Но в контексте автомобильной промышленности и продажи автомобилей в мире - мало что изменяется, игроки все те же, меняется лишь распределение сил.

Портал Focus2move составил рейтинг наиболее продаваемых автомобилей в мире за текущий год. Топ-8 мест распределились следующим образом:

1. Toyota Corolla, 596 281 проданных авто

2. Ford F-Series 539 181

3. Toyota RAV4 440 596

4. Honda Civic, 416 571

5. Honda CR-V, 381 735

6. Volkswagen Tiguan, 374 344

7. Volkswagen Golf, 368 848

8. Toyota Camry, 349 944