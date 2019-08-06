Топ-8 самых продаваемых автомобилей в мире

Топ-8 самых продаваемых автомобилей в мире1
- 6.08.2019, 20:53
В лидерах - Toyota.
Аналитика и статистика - вещь забавная. Порой они показывают такие результаты, что диву даешься. Но в контексте автомобильной промышленности и продажи автомобилей в мире - мало что изменяется, игроки все те же, меняется лишь распределение сил.
Портал Focus2move составил рейтинг наиболее продаваемых автомобилей в мире за текущий год. Топ-8 мест распределились следующим образом:
1. Toyota Corolla, 596 281 проданных авто
2. Ford F-Series 539 181
3. Toyota RAV4 440 596
4. Honda Civic, 416 571
5. Honda CR-V, 381 735
6. Volkswagen Tiguan, 374 344
7. Volkswagen Golf, 368 848
8. Toyota Camry, 349 944