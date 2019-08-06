закрыть
6 августа 2019, вторник, 21:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Топ-8 самых продаваемых автомобилей в мире

1
  • 6.08.2019, 20:53

В лидерах - Toyota.

Аналитика и статистика - вещь забавная. Порой они показывают такие результаты, что диву даешься. Но в контексте автомобильной промышленности и продажи автомобилей в мире - мало что изменяется, игроки все те же, меняется лишь распределение сил.

Портал Focus2move составил рейтинг наиболее продаваемых автомобилей в мире за текущий год. Топ-8 мест распределились следующим образом:

1. Toyota Corolla, 596 281 проданных авто

2. Ford F-Series 539 181

3. Toyota RAV4 440 596

4. Honda Civic, 416 571

5. Honda CR-V, 381 735

6. Volkswagen Tiguan, 374 344

7. Volkswagen Golf, 368 848

8. Toyota Camry, 349 944


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович