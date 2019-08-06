Захаров: У «Юности» бюджет меньше, чем в Польше, Казахстане 9 6.08.2019, 21:15

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Михаил Захаров

Фото: belarushockey.com

Главный тренер минской «Юности» пожаловался на финансирование хоккейного клуба.

Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров выразил отношение к ремейку суперсерии с минским "Динамо" в грядущем хоккейном сезоне. Об этом он порассуждал в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5", передает pressball.by.

- Одно соревнования, а два правила в этом Кубке Салея. Лучше бы сделать так: выиграла Кубок "Юность" или "Неман" — и потом Суперкубок из одного матча с минским "Динамо". Вот тогда был бы ажиотаж.

- Будет ли в этом году суперсерия с минским "Динамо"?

- Захотят — сыграем. Мы не против. Они же там плакали тогда, многие руководители. Пошла на пользу игрокам. А суперсерия же помогла, ажиотаж какой!

Также Захаров пояснил, что бюджет "Юности" мог бы быть больше, однако это решение не имеет поддержки среди коллег.

- У нас бюджет меньше, чем в Польше, Казахстане. Даже в Румынии платят больше! Там платят 7-8 тысяч долларов. Мы просили увеличить бюджет хотя бы на три тысячи долларов. То есть по сто долларов на человека. Но многие руководители клубов не согласились. Хотят, чтобы не было богатых вообще. Чтобы богатые становились нищими, а не наоборот.