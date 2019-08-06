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Парламентские выборы в Польше состоятся в октябре

  • 6.08.2019, 21:42

Президент Польши подписал распоряжение об определении 13 октября в качестве даты парламентских выборов.

Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение об определении 13 октября в качестве даты парламентских выборов.

Об этом заявил спикер президента Блажей Спихальский, сообщает RMF24.

"Президент Анджей Дуда буквально только что подписал соответствующее распоряжение о назначении 13 октября в качестве даты парламентских выборов. Это распоряжение было передано в Канцелярию Председателя Совета Министров для публикации в Официальном вестнике", - сказал он.

После публикации постановления в Официальном вестнике, не позднее пятого дня с даты назначения выборов, должна официально начаться избирательная кампания.

Согласно Конституции Польши , парламентские выборы назначает президент не позднее чем за 90 дней до истечения 4 лет с начала срока полномочий Сейма и Сената.

По результатам последних опросов, наибольшей популярностью у поляков пользуется правящая партия "Право и справедливость".


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