Der Standard: Закат эры Путина 2 6.08.2019, 22:08

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Россия становится слабее.

Обозреватель австрийской газеты «Штандард» (перевод - inosmi.ru) Пауль Лендвай пишет о том, почему на подавление мирных протестных демонстраций в Москве, связанных с довольно незначительными выборами в Московскую городскую думу, были брошены столь массивные силы Росгвардии и чего так боится российская национально-патриотическая «вертикаль власти». Несмотря на важные успехи во внешней политике, скрытые события в Кремле показывают, что Россия по-прежнему является державой на глиняных ногах.

Путин пытается создать впечатление, будто он всесилен и контролирует в России все. Однако внутри госаппарата всегда имели место конфликты интересов и борьба за власть. Американские эксперты по России уже предсказывают закат эры Путина еще до окончания его последнего президентского срока в 2024 году. Россия становится слабее, однако из-за этого не менее опасной для Запада, считает автор.

Всплеск популярности Путина после успеха с Крымом был практически полностью уничтожен в результате пенсионной реформы в прошлом году. Молодое поколение от 25 до 35 лет все больше отказывается от дорогих великодержавных амбиций. Телеканалы показали, что на недавних демонстрациях доминировали молодые люди.