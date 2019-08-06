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Цена на нефть закрепилась ниже $60 за баррель

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  • 6.08.2019, 22:13

Если Китай возобновит покупки нефти у Ирана, то цены могут рухнуть на $15-20.

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются на фоне опасений инвесторов относительно последствий торговой войны между США и Китаем. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером во вторник, 6 августа, передает korrespondent.net.

Так, по состоянию на 21:30 по Минску октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures понизились на $0,29 (0,48%) – до $59,52 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $0,53 (0,97%) – до $54,16 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,36 в пользу Brent.

"Черное золото" дешевеет на фоне опасений инвесторов, что следующим шагом Китая в экономическом противостоянии с США может стать введение пошлин на импорт американской нефти. Это увеличит предложение топлива на американском рынке. Также власти Китая могут пойти на нарушение санкций США в отношении Ирана и возобновить покупки нефти у страны, что может привести к падению цен на $15-20 за баррель.

Накануне цена на нефть снизилась более чем на 3% после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на товары из Китая. Этот шаг может ограничить спрос на сырье для двух крупнейших потребителей нефти в мире.


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