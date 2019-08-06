Азаренко с победы стартовала на турнире в Торонто
- 6.08.2019, 22:18
Белорусская теннисистка уверенно победила итальянку Камилу Джорджи.
Белоруска Виктория Азаренко (39 ВТА) пробилась во второй круг престижного турнира категории "Премьер" в Торонто, передает pressball.by.
В стартовом раунде экс-первая ракетка мира уверенно обыграла итальянку Камилу Джорджи (52 ВТА) — 6:2, 6:2.
Виктория Азаренко (Беларусь, 39) — Камила Джорджи (Италия, 52) — 6:2, 6:2
Следующей соперницей Азаренко станет украинка Даяна Ястремская (33), которая переиграла Джоанну Конту (13) — 6:3. 6:2.