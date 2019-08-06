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Азаренко с победы стартовала на турнире в Торонто

  • 6.08.2019, 22:18
ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО
ФОТО: AFP

Белорусская теннисистка уверенно победила итальянку Камилу Джорджи.

Белоруска Виктория Азаренко (39 ВТА) пробилась во второй круг престижного турнира категории "Премьер" в Торонто, передает pressball.by.

В стартовом раунде экс-первая ракетка мира уверенно обыграла итальянку Камилу Джорджи (52 ВТА) — 6:2, 6:2.

Виктория Азаренко (Беларусь, 39) — Камила Джорджи (Италия, 52) — 6:2, 6:2

Следующей соперницей Азаренко станет украинка Даяна Ястремская (33), которая переиграла Джоанну Конту (13) — 6:3. 6:2.


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