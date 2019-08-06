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Любовь Соболь: Они делают все для того, чтобы москвичи выходили на улицу

  • 6.08.2019, 22:48
Любовь Соболь
Фото: sobollubov/instagram

Политик прокомментировала окончательный отказ ЦИК РФ в регистрации ее в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

6 августа ЦИК окончательно отказал Любови Соболь в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

Члены рабочей группы посчитали, что необходимо признать действительными семь подписей, поданных в поддержку Соболь. При этом для регистрации на выборы ей якобы не хватило 239 подписей.

«Дождь» взял у нее первый комментарий после решения комиссии.

- Они делают все для того, чтобы москвичи выходили на улицу, - заявила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.


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