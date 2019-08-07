Плывем в Гондурас? 9 Александр Обухович

7.08.2019, 8:16

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Карикатура: Krane

Что происходит с Беларусью.

Риторика наших властей в последние годы напоминает мне старую песенку: «Все хорошо, прекрасная маркиза/ За исключеньем пустяка!» Правда, по ходу песенки «пустяк» превратился в катастрофу. У нас тоже все хорошо, за исключением «кризиса в отношениях с Россией». И этот «пустяк» усилиями властей вот-вот будет преодолен. И снова потечет размеренная жизнь с ее идеологическими службами, селекторными совещаниями, указами и вечной борьбой за «по пятьсот».

Наша общественная мысль не столько пытается понять, что происходит со страной, сколько увлеченно следит то за «борьбой» за сохранение независимости, то за переговорами о размерах российской нефтегазовой подпитки. Переживая «кризис в отношениях с Россией».

Проблема в том, что никакого кризиса нет. Есть очередной этап обустройства Россией постсоветского пространства в удобной для Кремля форме. На сегодня оптимальной там признана схема, когда элита постсоветской страны сдает контроль над своей экономикой Кремлю в обмен на свободу рук (в т.ч. и в коррупции) и защиту от «цветных революций». А уж что считать «цветной революцией» - Кремлю решать.

Беларусь оказалась самой удобной страной для реализации пилотного проекта этой схемы. Во-первых, есть союзный договор. Как идейная база для интеграции экономик. Которая на деле неизбежно превратится в российский контроль: слишком разные масштабы. Во-вторых, критическая зависимость Беларуси от доброй воли Кремля в части наличия и размера нефтегазовой подпитки. И конкурентов нет, поскольку и ЕС, и США всерьез в нашей стране позиций не имеют. А Китай только начал проникновение.

Думаю, что образцом или прототипом для построения такой модели Кремлем избраны отношения США с Гватемалой или Гондурасом. Да, эти страны независимы, и их элиты живут неплохо. А на остальное - наплевать, кого там что не устраивает - уезжает. Разница лишь в том, что те страны аграрные, а у нас народ вынужден уезжать на заработки. В ту же Россию.

Схема уговоров была отработана еще в 2011г. Напомню, тогда масштабной девальвации в мае предшествовала задержка ранее обещанного российского кредита. На который так надеялся г-н Прокопович. Сразу после девальвации кредит выдали. И одновременно потребовали продать наши ведущие предприятия. Сегодня - та же схема.

Сегодня сопротивляться российскому давлению у нас возможности практически нет. Кроме налогового маневра требуется решить и цену на газ, и перекредитовать или пролонгировать российские кредиты, и договориться о порядке оплаты БелАЭС. Любой из этих вопросов нашу экономику топит, поскольку средств на их решение в стране нет.

Пока Россия свои требования выдвигает не очень жестко. По сути, пока под ударом главным образом спекуляции. И нефтью, и санкционными товарами. Обвал в белорусской экономике России не нужен. Тем более, что и в российской экономике хватает проблем. Многие из них схожи с белорусскими. Но одновременно Россия в попытках собственной реиндустриализации беззастенчиво топит белорусских производителей. Другие рынки под контролем, и для нас выход на них со значимыми объемами требует и времени, и серьезных расходов. Да и нечего на них делать без модернизации и реструктуризации имеющихся предприятий.

Можно с уверенностью предположить, что ныне ведущие отечественные предприятия будут (надеюсь, что медленно) терять объемы и рынки. Любое массовое производство в Беларуси сегодня в стратегическом плане обречено: нет капиталов, чтобы его выстроить самодостаточным, Китай и Запад без достаточного капитала такие наши предприятия все равно сомнут.

Это означает, что должна быть изменена структура экономики: основные поступления в бюджет и валютную выручку должны дать небольшие (пока не выросли) нишевые фирмы, экспорт которых почти невозможно заблокировать. Тем более, если их продукция наукоемкая.

У нас есть с десяток (возможно - больше) таких фирм. Их успех, как и успех ПВТ, показывает наличие таких возможностей. Но фирмы не хотят развиваться: деловой климат в стране этому, мягко говоря, не благоприятствует. Да и без помощи государства им выше определенной планки не подняться.

Решать проблему таких структурных реформ можно, если финансировать госаппарат не приоритетно, а по остаточному принципу. Сохранив, по возможности, уровень расходов на образование и здравоохранение.

В конце концов, в Китае на старте реформ, когда денег было совсем мало, чиновники месяцами не получали зарплату. В Эстонии, с началом кризиса в 2009г., зарплаты в госаппарате были снижены на 10%, при этом зарплаты учителей и врачей не уменьшались. А у нас уже в прошлом году чиновники себе зарплату на 30% подняли.

Верхушка наших чиновников уже прекрасно себя обеспечила. И недвижимостью, и паями в «любимых фирмах», и счетами в банках. Переживут. Тем более, что сегодняшнее тяжелое положение в экономике - их заслуга. Если и понимали, что что-то делают неправильно - так ведь молчали.

Вопрос, который стоит перед нашим обществом, один: плывем безропотно в Гондурас или попытаемся, сжав зубы, строить приличное государство? Или, как А.Г.Лукашенко, попытаемся поддерживать уровень жизни населения, продолжая гробить экономику (на которую денег точно не хватит), или попытаемся сначала строить экономику и уже с доходов повышать уровень жизни?

Александр Обухович, «Белгазета»