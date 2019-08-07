Сколько придется заплатить, если снимать наличные в «чужих» банкоматах

Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — комиссия 1%, мин. 7 BYN.

Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — 2%, мин. 7 BYN.

Если снимать больше указанных сумм в бел. рублях — 3%, мин. 5 BYN.

По картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» — без комиссии в бел. рублях можно снимать до 200 руб./месяц. В ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN.

По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте)