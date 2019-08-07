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Сколько придется заплатить, если снимать наличные в «чужих» банкоматах

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  • 7.08.2019, 8:20
  • 3,511
Фото: belta.by

Какие комиссии сейчас удерживают банки за снятие денег.

Не всегда оказывается рядом нужный банкомат, чтобы снять наличные или проверить остаток по счету. Конечно, баланс можно просмотреть в интернет-банкинге или приложении, но если вдруг у вас сложности с интернетом или рядом нет устройства банка-партнера или банка, где вы выпускали карточку, придется заплатить за эти услуги. Finance.tut.by выяснил, какие комиссии сейчас удерживают банки за снятие денег и просмотр баланса.

Название банка

Комиссия за снятие наличных в банкоматах

Комиссия за просмотр баланса в банкоматах

Альфа-Банк

В банкоматах банков-партнеров — без комиссии, в иных — 3%, мин. 3 BYN (для карт в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах), 7.50 BYN (для карт в евро).

Банки-партнеры:

Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, БНБ Банк, Франсабанк (только Mastercard и Белкарт).

В банкоматах банка и партнеров — дважды в сутки бесплатно, с третьего раза — 0,70 BYN для карт в любой валюте.

В устройствах иных банков — с первого раза 2,50 BYN.

Банк БелВЭБ

В банках-партнерах — без комиссии, в иных банках — 3% от суммы, мин. 7 BYN.

Банки-партнеры: Альфа-Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк

Банкоматы банков-партнеров — 3 раза в сутки бесплатно, с 4 раза — 2,50 руб.

Банк Дабрабыт

2% от суммы (если карта в бел. рублях), 2% от суммы, минимум 6 BYN/3 USD/EUR (если карта в ин. валюте)

0,50 BYN/ 0,25 USD/ 0,25

EUR/15RUB

Банк Решение

В банках-партнерах — 2,5% от суммы, мин.2 BYN (для карт в бел. рублях) и 3% (для карт, в ин. валюте). В иных банкоматах — 3% от суммы, мин. 2,5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3,5% (для карт в ин. валюте).

Банки-партнеры:

Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк

В банкоматах банков-партнеров — 0,30BYN, в других банкоматах — 0,70BYN. За территорией РБ — 1BYN.

Белагропромбанк

В банках-партнерах — без комиссии. В банкоматах иных банков — 2,5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB.

Банки-партнеры: Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк.

В банкоматах банков-партнеров — 0,1 BYN /0,1 USD/ EUR / 5 RUB, в других банкоматах - 1 BYN / USD

EUR / 50 RUB

Беларусбанк

В банкоматах банков-партнеров — без комиссии.

В банкоматах других банков — 2,5% от суммы, мин. 3 BYN/ USD/EUR.

Банки-партнеры: БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк.

В устройствах банков-партнеров — 0,20 BYN /0,1 USD/ EUR / 6 RUB

В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN / 0,5 USD/ EUR / 35 RUB

В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN / 0,8 USD/ EUR / 45 RUB

Белгазпромбанк

В банкоматах банков-партнеров — без комиссии.

В банкоматах иных банков по картам допремиального уровня —

— 3,5% от суммы, мин. 1 BYN;

По картам премиального уровня — 3,0% (Gold)/ 2% (Platinum) от суммы, мин. 1 BYN.

Банки-партнеры: МТБанк, Банк ВТБ, Белагропромбанк.

3 BYN

Банк ВТБ

2,5% от суммы, мин 4 BYN.

При снятии в банкоматах банков группы ВТБ в странах СНГ и Грузии — без комиссии.

1 раз в месяц — без комиссии. Со второго раза — 1 BYN

Идея Банк

В банкоматах банков-партнеров — 1,0% от суммы, в других банках — 2,5% от суммы, мин. 3 BYN.

Galleria — в банках-партнерах без комиссии.

Банки-партнеры и партнерской сети: Технобанк, Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, БСБ Банк.

В устройствах банков-партнеров — без комиссии первые 3 просмотра, с 4 раза — 0,10 BYN, в иных — 0,10 BYN.

МТбанк

В банкоматах банков-партнеров — без комиссии, в иных —

2,5% от суммы (для карт в бел. рублях) и 2.5%, мин. 3 BYN / 2 USD/EUR (для карт в ин. валюте).

Банки-партнеры: Белинвестбанк, Белгазпромбанк.

1,50 BYN/0,80 USD /EUR/45 RUB

Паритетбанк

3%, мин. 4 BYN /3 USD/EUR/200 RUB

1,50 BYN/0,7 USD/ EUR /50 RUB

Приорбанк

Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — комиссия 1%, мин. 7 BYN.

Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — 2%, мин. 7 BYN.

Если снимать больше указанных сумм в бел. рублях — 3%, мин. 5 BYN.

По картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» — без комиссии в бел. рублях можно снимать до 200 руб./месяц. В ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN.

По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте)

В устройствах банка без комиссии 4 раза в сутки, с 5 раза — 0,50 BYN, в других — 2 BYN.

РРБ-Банк

2% от суммы (для карт в бел. рублях) и 2.%, мин. 3 BYN (для карт в ин. валюте).

В банках-партнерах — без комиссии, в других банкоматах — 2 BYN.

Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Альфа Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк.

Технобанк

В банкоматах банков-партнеров по некоторым картам предусмотрена комиссия 0.9% от суммы, но по большинству карт — без комиссии.

В других банкоматах — 2,5%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и мин.6 BYN (для карт в ин. валюте).

Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк, Альфа-Банк.

В банкоматах банка и банков-партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, за третий и последующие просмотры в день — 1 BYN, по Белкарт — 0,08 BYN.

В других банкоматах — 2 BYN, по Белкарт — 0,19 BYN.

Франсабанк

На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия, мин. 4 BYN /

3 USD / 2 EUR / 150 RUB

0,70 BYN/ 0,3 USD/EUR, 20 RUB

Цептер Банк

2.5% от суммы, мин. 4 BYN.

По карте Visa Gold без комиссии во всех банкоматах РБ.

По тарифному плану «стабильный» без комиссии только в устройствах банка.

По тарифному плану «правильный» — также в Беларусбанке.

По тарифному плану «щедрый» — без комиссии в устройствах любого банка.

Комиссию нужно уточнять в банках, в которых проверяете баланс.

Белорусский народный банк

В банкоматах банков, которые подключены к Банковскому процессинговому центру, комиссия — 1,5% от суммы, мин. 1,50 BYN /USD/EUR. В остальных банкоматах — 2,5% от суммы, мин. 2,50 BYN /USD/EUR.

Банки БПЦ: БТА Банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк.

0,70 BYN

Белинвестбанк

В банкоматах Белинвестбанка, Беларусбанка и Белагропромбанка — без комиссии. В банках-резидентах —

2,5% от суммы, мин. 2 BYN;

в банках -нерезидентах — 2,5% от суммы, мин. 5 BYN.

В устройствах Беларусбанка и Белагропромбанка — 0.15 BYN,

в других банках — 1 BYN.

Плата взимается в валюте счета

БСБ Банк

В банках-партнерах — без комиссии. В иных — 2% от суммы, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% от суммы (для карт в ин. валюте).

Банки-партнеры:

Идея Банк, Бел ВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Технобанк, Альфа-Банк

В любых банкоматах — без комиссии.

БТА Банк

В банкоматах банков, входящих в БПЦ, комиссия — 1.5%, мин. 3 BYN, в банкоматах остальных банков- 2% от суммы, мин. 3 BYN.

Банки БПЦ: БНБ-Банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк.

В банкоматах БПЦ — 0.15 BYN, в остальных — 0.50 BYN.

БПС-Сбербанк

В банкоматах Беларусбанка, Приорбанка, а также банков, входящих в

группу Сбербанка России. Исключение — Сбербанк России (Украина), там комиссия —

50 гривен (1,85 USD).

В других банках — 4% от суммы, мин.

5 BYN. По счетам в бел. рублях, если

операция проводится в ин. валюте, размер комиссии

увеличивается на 1,5%.

2.50 BYN

В устройствах Беларусбанка — 0.50 BYN

Статусбанк

В кассах банка — без комиссии, в банкоматах Белгазпромбанка — 1% от суммы, мин. 2 BYN. В иных банкоматах — 3% от суммы, мин. 3 BYN.

Со Статускарты можно также снимать без комиссии в кассах банка и в банкоматах Белгазпромбанка и Белагропромбанка.

1 BYN


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