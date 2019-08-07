Норвегия заявила об агрессивном поведении России в Арктике 4 7.08.2019, 8:27

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РФ действует все более напористо в непосредственной близости от норвежских берегов.

Власти Норвегии выразили обеспокоенность по поводу российских учений в Арктике «Центр-2019», которые запланированы на конец августа.

В Минобороны Норвегии назвали учения тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа, сообщает DW.

По данным норвежских властей, учения пройдут недалеко от побережья провинций Нордланд и Тромсе.

«Россия действует все более напористо в непосредственной близости от нас. Норвегия обеспокоена этим и будет внимательно следить за учениями», — добавили в министерстве.

Российские учения «Центр-2019» пройдут вдоль Северного морского пути в российском Заполярье. Во время них будет опробована военная техника, специально разработанная для военных действий в Арктике.