закрыть
7 августа 2019, среда, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Декана и педагогов БГУИР судят за кражу денег

17
  • 7.08.2019, 8:33
  • 4,171

Педагогам грозит срок до 12 лет.

На четырех педагогов из БГУИР завели уголовные дела о присвоении либо растрате, сообщает БелТА. Их обвиняют в воровстве имущества университета.

Сейчас сотрудников университета судят. Подозревают четверых человек. Первый — декан факультета компьютерного проектирования. Следующие — два замдекана факультета доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации и факультета компьютерных систем и сетей. А вместе с ними — замначальник центра международного сотрудничества вуза.

Педагогов поймали на краже денег университета, которые выдали авансом на командировочные расходы. Речь идет о суммах от 937,48 до 3 560,12 доллара. Если суд посчитает, что они действовали организованной группой, то это чревато им сроком колонии до 12 лет.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип