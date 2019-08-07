Роман Безсмертный: Гибель четверых украинских военных может привести к обострению на Донбассе 3 7.08.2019, 8:42

2,559

Роман Бессмертный

Фото: glavcom.ua

Происходят систематические нарушения бессрочного перемирия.

Гибель четверых украинских военных в результате обстрела террористами из гибридной армии России 6 августа в районе Павлополя может привести к сложнейшему обострению по всей линии разграничения в районе боевых действий на Донбассе. Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Роман Безсмертный, передает ЛигаБизнесИнформ.

Он сказал, что обстрел произошел в 10:22 - в светлое время суток и, если не уничтожены камеры ОБСЕ, то можно будет увидеть, что именно произошло, и получить доказательства.

Систематические нарушения бессрочного перемирия, которые привели к гибели украинских военнослужащих, ставят под сомнение перспективность дальнейшего поддержания так называемого "бессрочного прекращения огня", сказал Безсмертный.

По словам Безсмертного, представители незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Донбасса не в состоянии контролировать действия своих подразделений и диверсионно-разведывательных групп.

Он добавил, что сегодня во время встречи с людьми, принимающими решения, рекомендовал им приостановить процесс разминирования в Станице Луганской, поскольку никто не может гарантировать безопасность занимающихся этим людей.

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.