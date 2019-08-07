закрыть
7 августа 2019, среда, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Роман Безсмертный: Гибель четверых украинских военных может привести к обострению на Донбассе

3
  • 7.08.2019, 8:42
  • 2,559
Роман Бессмертный
Фото: glavcom.ua

Происходят систематические нарушения бессрочного перемирия.

Гибель четверых украинских военных в результате обстрела террористами из гибридной армии России 6 августа в районе Павлополя может привести к сложнейшему обострению по всей линии разграничения в районе боевых действий на Донбассе. Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Роман Безсмертный, передает ЛигаБизнесИнформ.

Он сказал, что обстрел произошел в 10:22 - в светлое время суток и, если не уничтожены камеры ОБСЕ, то можно будет увидеть, что именно произошло, и получить доказательства.

Систематические нарушения бессрочного перемирия, которые привели к гибели украинских военнослужащих, ставят под сомнение перспективность дальнейшего поддержания так называемого "бессрочного прекращения огня", сказал Безсмертный.

По словам Безсмертного, представители незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Донбасса не в состоянии контролировать действия своих подразделений и диверсионно-разведывательных групп.

Он добавил, что сегодня во время встречи с людьми, принимающими решения, рекомендовал им приостановить процесс разминирования в Станице Луганской, поскольку никто не может гарантировать безопасность занимающихся этим людей.

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип