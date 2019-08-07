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МИД Кыгызстана призывает власти Беларуси изменить отношение к осужденному Бакиеву

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  • 7.08.2019, 8:56
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Курманбек Бакиев
Фото: tut.by

Посла Беларуси «вызвали на ковер».

В связи с появившейся публикацией на официальном сайте белорусского диктатора о встрече Александра Лукашенко с Курманбеком Бакиевым, 7 августа в Министерство иностранных дел КР был вызван Временный Поверенный в делах Посольства Республики Беларусь в КР Сергей Иванов.

В ходе встречи была вручена нота МИД КР, в которой был выражен протест продолжению официальных публичных контактов с осужденным в Кыргызстане лицом.

Кыргызская сторона считает категорически не допустимым использование в ходе данной встречи государственной символики КР и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

Кыргызская сторона настоятельно призывает официальные власти Республики Беларусь изменить свой подход к данной ситуации и сосредоточиться на позитивной повестке дня двустороннего сотрудничества.

После побега из Кыргызстана в 2014 году Бакиев поселился в Беларуси, где получил белорусский паспорт, построил дом в Минске и даже был награжден белорусским орденом Дружбы народов. На родине в отношении беглого диктатора Кыргызстана было возбуждено несколько уголовных дел, по которым его трижды заочно осудили, и сначала он был приговорен к пожизненному заключению, затем Верховный суд заменил этот приговор на 30 лет лишения свободы.


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