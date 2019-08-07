Ученые увидели на Марсе следы гигантского цунами

Ученые увидели на Марсе следы гигантского цунами1
- 7.08.2019, 9:09
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На Красной планете проанализировали десять кратеров.
Планетологи обнаружили геологические образования, которые по своей структуре напоминают аналогичные структуры, образующиеся на Земле из-за крупных волн, вызванные падением метеоритов.
В поздний гесперийский период (около 2 млрд лет назад по марсианской геохронологической шкале) в океаны, существовавшие в то время на Красной планете, падали небесные тела, вызвавшие мегацунами. В свою очередь, волны сформировали береговую линию на северо-западе Аравийской земли, пишет lenta.ru.
Ориентация связанных с цунами геологических образований свидетельствует, что ударный кратер, находящийся на месте источника волн, должен был находиться к северу от Аравийской земли.
Ученые проанализировали десять кратеров, но только кратер Ломоносова диаметром 120 километров имел признаки, свойственные морскому кратеру. Его возраст совпадает с возрастом геологических структур, который оценивается в 3 млрд лет.