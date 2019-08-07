Зеленский на шпагате 29 Юрий Касьянов

7.08.2019, 9:22

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Владимир Зеленский

Фото: PAP/EPA / STEPAN FRANKO

Беда Владимира Александровича в том, что он - не совок.

И Богдан не совок. И Розумков не совок. И этот, как его... самый хитрый... Арахамия - тоже не совок.

Они все - розовощёкие, удачливые мальчики в коротких штанишках (шортах), играючись заработавшие свой первый миллион (никого не зарезав), легко уклонившиеся от воинской службы (за сущие копейки), и, как им кажется, ухватившие бога за бороду, хотя в действительности это никакая не борода, а хвост самого дьявола...

Путину на вас наплевать, потому что он - совок. И я вышел из совка, и потому прекрасно знаю, как, накатив стакан, вылезти в полный рост из окопа с горячим сердцем, партбилетом в нагрудном кармане, с верою в светлое будущее наперевес.

Путину начхать на вас, на санкции, и на всё мировое сообщество вместе взятое. В отличие от вас, травоядных, бледно-голубых, у него есть реальная цель - Великая Россия, а не место смотрящего в офисе президента, должность в парламенте и пожизненная пенсия от Игоря Валерьевича.

Путину на всё это наплевать. Он настолько богат, что не знает цены деньгам. Он настолько стар, что деньги потеряли для него смысл. Его занимает только бессмертие - физическое и метафизическое, в рамках возрождённой Российской империи.

Поэтому не старайтесь - мира не будет. Мир по-путински означает капитуляцию, присоединение Украины к Москве. И это же означает конец популярности Зеленского, конец карьеры розовощёких трусливых мальчиков, которых на улице случайные прохожие бьют.

Зеленский на шпагате. Отказаться от мира нельзя. И сдаться невозможно. Никто не пощадит. Ни вчерашние противники, ни сегодняшние обожатели, ни правые, ни левые - никто. Потому что никому не нужны люди без принципов. Пусть даже совковых.

Юрий Касьянов, Цензор.нет