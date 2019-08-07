Эволюция протеста 1 Aлина Витухновская

7.08.2019, 9:25

1,352

ФОТО: ТАСС

Промежуточные итоги августовских протестов в Москве.

Каждый наблюдатель за происходящим сегодня в России пытается если не предсказать, то хотя бы спрогнозировать на пару шагов вперед последующие действия системы. Однако на данный момент это сделать практически невозможно. Вся аналитика и все инсайды — это скорее проекции их авторов, где желаемое выдается за действительное. В равной степени это касается и пессимистичных, и оптимистичных (революционных) прогнозов в духе профессора Соловья.

Пессимистичные прогнозы в основе своей сводятся к идее зачистки существующего оппозиционного поля. И отчасти это очень похоже на правду.

Эволюция протеста за последние 10 лет претерпела ряд существенных изменений. Прежде всего, протест от националистического характера сместился в сторону либерального и соответственно, стал менее управляемым. Это первая тенденция.

Вторая тенденция заключается в том, что он существенно помолодел. Причем новые его участники не имеют негативного, а следовательно, деструктивного опыта и неизбежно порождаемого им пораженческого мировоззрения.

Третья и важнейшая тенденция — протест стал практически безлидерным. Отсутствие "незаменимого" Навального не сыграло никакой негативной роли в событиях 3 августа.

Мы не раз обращали ваше внимание на феномен несменяемой оппозиции, своего рода мафию, закрепившуюся на политическом Олимпе со времени убийства Немцова и до сих пор.

Сейчас мы имеем уникальную возможность вывести на протестное поле новых людей, новых лидеров и новые идеи. Дело это весьма рискованное, но кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Aлина Витухновская, Facebook